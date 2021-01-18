تولید ۱۱ میلیارد مترمکعب گاز در پالایشگاه هشتم پارس جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، هادی چابوک، با بیان اینکه فازهای ۲۰ و ۲۱ در این زمان حدود ۱۳ میلیارد و ۱۴۰ میلیون مترمکعب گاز از مخازن مشترک برداشت کرده‌اند، گفت: این پالایشگاه در این بازه زمانی حدود ۱۱ هزار و ۶۷۲ میلیون مترمکعب گاز شیرین تولید کرده و قابلیت اطمینان این پالایشگاه امسال به ۵۴.۹۹ رسیده است.

به گفته وی، فازهای ۲۰ و ۲۱ موفق به ایفای ۱۰۰ درصد تعهدهای خود در زمینه تولید گاز شدند و در بازه هفت ماهه امسال نسبت به سال ۹۸، رشد ۲ درصدی در تولید گاز شیرین داشته‌اند.

مدیر پالایشگاه هشتم پارس جنوبی در ادامه به اهمیت پایداری تولید در این پالایشگاه به‌ویژه در فصل زمستان اشاره و اظهار کرد: شناسایی عوامل مهم و تأثیرگذار در روند تولید همواره در دستور کار است و بازدید دوره‌ای کمپرسورهای صادراتی پیش از آغاز فصل زمستان از مواردی است که برای آن انجام می‌شود.