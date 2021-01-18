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۲۹ دی ۱۳۹۹، ۱۸:۰۷

در ۷ ماه نخست امسال محقق شد

تولید ۱۱ میلیارد مترمکعب گاز در پالایشگاه هشتم پارس جنوبی

تولید ۱۱ میلیارد مترمکعب گاز در پالایشگاه هشتم پارس جنوبی

مدیر پالایشگاه هشتم مجتمع گاز پارس جنوبی اعلام کرد که این مجموعه در هفت ماه امسال، ۱۱ میلیارد و ۶۷۲ میلیون مترمکعب گاز شیرین تولید کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، هادی چابوک، با بیان اینکه فازهای ۲۰ و ۲۱ در این زمان حدود ۱۳ میلیارد و ۱۴۰ میلیون مترمکعب گاز از مخازن مشترک برداشت کرده‌اند، گفت: این پالایشگاه در این بازه زمانی حدود ۱۱ هزار و ۶۷۲ میلیون مترمکعب گاز شیرین تولید کرده و قابلیت اطمینان این پالایشگاه امسال به ۵۴.۹۹ رسیده است.

به گفته وی، فازهای ۲۰ و ۲۱ موفق به ایفای ۱۰۰ درصد تعهدهای خود در زمینه تولید گاز شدند و در بازه هفت ماهه امسال نسبت به سال ۹۸، رشد ۲ درصدی در تولید گاز شیرین داشته‌اند.

مدیر پالایشگاه هشتم پارس جنوبی در ادامه به اهمیت پایداری تولید در این پالایشگاه به‌ویژه در فصل زمستان اشاره و اظهار کرد: شناسایی عوامل مهم و تأثیرگذار در روند تولید همواره در دستور کار است و بازدید دوره‌ای کمپرسورهای صادراتی پیش از آغاز فصل زمستان از مواردی است که برای آن انجام می‌شود.

کد مطلب 5124975

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