به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و فولاد خوزستان در هفته یازدهم لیگ برتر روز سه شنبه به قضاوت محمدحسین زاهدی فر در ورزشگاه آزادی برگزار شد و سرخپوشان تهرانی ۲ بر یک حریف خود را شکست دادند.

مهمترین اتفاق این دیدار که جنجال زیادی درست کرد و زمینه انتقاد هواداران و بازیکنان پرسپولیس از داور این دیدار را فراهم کرد، صحنه‌ای بود که در دقیقه ۶۰ رخ داد و توپ با شانه محمدحسین کنعانی زادگان برخورد کرد اما داور اعلام پنالتی به سود فولاد کرد و شیمبا این توپ را به گل تبدیل کرد.

محمدحسین زاهدی فر در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد این صحنه توضیح داد و گفت: در صحنه‌ای که توپ به بدن بازیکن پرسپولیس برخورد کرد خطای دید باعث شد تشخیص پنالتی بدهم. توپ چند سانتیمتر با منطقه‌ای که می‌شود پنالتی اعلام کرد فاصله داشت اما به دلیل خطای دید بنده اعلام پنالتی کردم.

زاهدی فر ادامه داد: به خاطر این اشتباه که سهوی و به خاطر خطای دید بود از هواداران پرسپولیس عذرخواهی می‌کنم. خدا را شکر می‌کنم که این تصمیم در نتیجه بازی تاثیر زیادی نداشت اما به هر حال اشتباهی بود که باید به خاطرش عذرخواهی کنم.

داور فوتبال ایران با اشاره به اتفاقی که پیش از این در دیدار استقلال و سپاهان رخ داد و یک اشتباه از سوی وی ثبت شد گفت: در همان بازی هم سهواً برخورد توپ به دست بازیکن سپاهان را ندیدم. همان زمان قصد داشتم مصاحبه کنم و از هواداران استقلال به خاطر آن اشتباه عذرخواهی کنم اما رئیس کمیته داوران اجازه مصاحبه نداد و ناچار شدم در حاشیه یکی از کلاس‌های داوری در حضور خبرنگاران از هواداران استقلال عذرخواهی کنم.

محمدحسین زاهدی فر در ادامه گفتگویش با خبرنگار مهر گفت: هواداران استقلال و پرسپولیس و همه علاقمندان به فوتبال اطمینان داشته باشند که در قضاوت داوران هیچ عمدی نیست و صرفاً خطاهای انسانی است که منجر به بروز این اتفاقات می‌شود. با این حال وظیفه خودم دانستم که از هواداران استقلال و پرسپولیس مجدداً عذرخواهی کنم.

وی در پایان تاکید کرد: با اینکه این بار هم در مصاحبه کردن ممنوعیت داریم اما خودم در این مورد پاسخگوی کمیته داوران خواهم بود ولی لازم دانستم از هواداران پرسپولیس عذرخواهی کنم.