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۳۰ دی ۱۳۹۹، ۱۰:۵۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

زاهدی‌فر: از هواداران پرسپولیس عذرخواهی می‌کنم/ خطای دید داشتم

زاهدی‌فر: از هواداران پرسپولیس عذرخواهی می‌کنم/ خطای دید داشتم

داور دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و فولاد اعلام پنالتی به سود تیم اهوازی را اشتباه عنوان کرد و گفت: به خاطر این اشتباه سهوی از هواداران پرسپولیس عذرخواهی می‌کنم.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و فولاد خوزستان در هفته یازدهم لیگ برتر روز سه شنبه به قضاوت محمدحسین زاهدی فر در ورزشگاه آزادی برگزار شد و سرخپوشان تهرانی ۲ بر یک حریف خود را شکست دادند.

مهمترین اتفاق این دیدار که جنجال زیادی درست کرد و زمینه انتقاد هواداران و بازیکنان پرسپولیس از داور این دیدار را فراهم کرد، صحنه‌ای بود که در دقیقه ۶۰ رخ داد و توپ با شانه محمدحسین کنعانی زادگان برخورد کرد اما داور اعلام پنالتی به سود فولاد کرد و شیمبا این توپ را به گل تبدیل کرد.

محمدحسین زاهدی فر در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد این صحنه توضیح داد و گفت: در صحنه‌ای که توپ به بدن بازیکن پرسپولیس برخورد کرد خطای دید باعث شد تشخیص پنالتی بدهم. توپ چند سانتیمتر با منطقه‌ای که می‌شود پنالتی اعلام کرد فاصله داشت اما به دلیل خطای دید بنده اعلام پنالتی کردم.

زاهدی فر ادامه داد: به خاطر این اشتباه که سهوی و به خاطر خطای دید بود از هواداران پرسپولیس عذرخواهی می‌کنم. خدا را شکر می‌کنم که این تصمیم در نتیجه بازی تاثیر زیادی نداشت اما به هر حال اشتباهی بود که باید به خاطرش عذرخواهی کنم.

داور فوتبال ایران با اشاره به اتفاقی که پیش از این در دیدار استقلال و سپاهان رخ داد و یک اشتباه از سوی وی ثبت شد گفت: در همان بازی هم سهواً برخورد توپ به دست بازیکن سپاهان را ندیدم. همان زمان قصد داشتم مصاحبه کنم و از هواداران استقلال به خاطر آن اشتباه عذرخواهی کنم اما رئیس کمیته داوران اجازه مصاحبه نداد و ناچار شدم در حاشیه یکی از کلاس‌های داوری در حضور خبرنگاران از هواداران استقلال عذرخواهی کنم.

محمدحسین زاهدی فر در ادامه گفتگویش با خبرنگار مهر گفت: هواداران استقلال و پرسپولیس و همه علاقمندان به فوتبال اطمینان داشته باشند که در قضاوت داوران هیچ عمدی نیست و صرفاً خطاهای انسانی است که منجر به بروز این اتفاقات می‌شود. با این حال وظیفه خودم دانستم که از هواداران استقلال و پرسپولیس مجدداً عذرخواهی کنم.

وی در پایان تاکید کرد: با اینکه این بار هم در مصاحبه کردن ممنوعیت داریم اما خودم در این مورد پاسخگوی کمیته داوران خواهم بود ولی لازم دانستم از هواداران پرسپولیس عذرخواهی کنم.

کد مطلب 5125368
رضا خسروي

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    نظرات

    • حامد IR ۱۱:۱۹ - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
      9 4
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      آفرین بر این داور شجاع. انشالله دیگه از مشکلات و اشتباهات پيش نیاد.
    • کاوه IR ۱۲:۰۹ - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
      12 2
      پاسخ
      بنظرم این خطا سهوی نبود داور پشت دروازه به ایشان گفته بود که پنالتی نیست در مورد پرسپولیس این قبلا هم در بازی با ذوب اهن تکرار شده بود . اگر من مسئول کمیته داوران بودم ایشان را برای همیشه از قضاوت محروم میکردم. قاضی یک شغل بسیار مقدس است که نباید حرمت آن شکسته شود.
    • دختر پرسپولیسی IR ۱۳:۲۴ - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
      20 2
      پاسخ
      ما که راضی نیستیم اعصاب بازیکنان رو خراب کردی
    • IR ۱۳:۳۴ - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
      4 9
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      عجب!! از هواداران استقلال هم عذرخواهی میکنی؟؟ چقدر قشنگ بلدید تیم بحران زده رو نجات بدید. وای بحال رقبای تیم خاص از این به بعد...
      • IR ۰۹:۴۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
        0 0
        یدونه پنالتی اشتباهی گرفتن ت میگی نجات میدن خخخخ
      • پرسپولیس فاتح IR ۱۶:۳۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
        0 0
        با تقدیم پنالتی به سود تیم فولاد و اخراج نشدن بازیکن استقلال و سوختن پنالتی پرسپولیس مقابل سپاهان و تکرار سریال اشتباهات داوری بنظر میرسه شما هم از اوندسته افراد بی منطق هستی که واقعیات رو نمیبینی و حتی حاضر نیستی از این بی عدالتی ها عذرخواهی بشه!!! ، واقعا متاسفم
    • یاسمین پرسپولیسی IR ۱۴:۰۵ - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
      5 3
      پاسخ
      آقای زاهدی فر شانس گفت پرسپولیس برد و شانس آوردین که اگه میباخت آه هوادارا گردنتون رو نگرفت لطفا تو بازی های بعد با دقت داووری کنید و داوور پشت دروازه هم همینطور و آقای زاهدی فر شما برای دفاع از خودتون کارت میدادین هرکسی که صحبت میکرد کارت زرد بهش میدادین حتی به آقا یحیی وآقا مطهری کارت دادید
    • آلیصغا IR ۱۴:۳۲ - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
      9 2
      پاسخ
      بایدکارت احمدوکنعانی پاک بشه
    • رحمان IR ۱۴:۴۱ - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
      9 2
      پاسخ
      گرفتن پنالتی با عجله و شتاب گرفته شد چه علتی داشت به این سرعت اعلام پنالتی بشه?داور کنار و پشت دروازه چکاره هستند وقتی درصورت اشتباه داور وسط چیزی نگفتن و ساکت موندن?عذرخواهی مگه کارتهای داده شده به بازیکنان دوتیم و کادر فنی رو برميگردونه?گیرم پنالتی اشتباه بود 7تا کارت هم سهوی بود?کمیته داوران چه غ
    • ناشناس IR ۱۴:۴۸ - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
      9 1
      پاسخ
      چند قدمی و بدون هیچ مزاحمی خطای دید داشتی...کمک پشت خط هویج...خر خودتون هستید
    • IR ۱۵:۲۱ - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
      4 3
      پاسخ
      خطای دید داشتی میتونستی کارت زرد بیشتری ندی دروغگو
    • IR ۱۵:۲۳ - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
      2 2
      پاسخ
      سلام اره اشتباه شد .... ما هم هواداران واقعا کی حالمون خراب شد ولی دفع بعد این کار رو نکنید خوب داوری کنید که بهتون افتخار کنن چقدر حالا هواداران و بازی کن ها رو خراب کرد ها می بخشید چون بردیم اگر باخت بودیم به خاطر یک پنالتی که گرفتی برای تیم خوزستانی ها تیم فولاد خوزستان واقعا نمی بخشیدیمت
    • جواد IR ۱۵:۲۴ - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
      5 2
      پاسخ
      مرد حسابی این پسر خودشو کشت گفت توپ به دستم نخورده.باور نکردی حالا اومدی عذر خواهی میکنی .میتونستی با کمک هات مشورت کنی تصمیمتو عوض کنی.فقط از داوری کارت دادن یاد گرفتی
    • مهدی محمدی IR ۱۵:۲۷ - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
      2 0
      پاسخ
      باسلام خوب این اقای داوری که خودش داره اعتراف میکنه ازلحاظدید مشگل داره را تو مقاطع لیگهای دست اول ودوم ازایشان استفاده کنید
    • نوید IR ۱۵:۴۰ - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
      4 5
      پاسخ
      خیلیم خوب دید داشتی منتها بهت گفته بودن که پرسپولیس به هر جوری شده نباید ببره وگرنه چیزی نبود که بخاطرش کلی کارت دادی به بازیکنا و مربیا اگه عمدی بوده باشه خدا ازت نگذره
    • لنگی هیوندا سوار شو IR ۱۵:۵۳ - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
      4 4
      پاسخ
      مردک نامرد وقتی بازی استقلال سپاهان استقلال رو بیچاره کردی و اون پنالتی مسلم که توپ به دست استنلی خورد رو نگرفتی یادته ؟؟؟ اونجا چرا عذرخواهی نکردی که اشتباه مرگبار و مسلم تو، توی نتیجه رو تاثیر زیادی گذاشت ؟؟؟؟ زبونت رو موش خورده بود ؟
    • قاضوی IR ۱۵:۵۴ - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
      2 3
      پاسخ
      سلام آفرین برداوری که شهامت وشجاعت پذیرش اشتباه خویش راداشته باشد وحتی عذرخواهی هم بکند.
    • IR ۱۶:۰۷ - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
      5 1
      پاسخ
      نمیخواد عذرخواهی کنی. چرا پنالتی دقیقه 35 رو برای فولاد نگرفتی که عذاب وجدان نداشته باشی
    • RO ۱۶:۱۲ - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
      4 3
      پاسخ
      کارت زرد کنعانی زادگان هم باید بخشیده شود
    • سرخ دل IR ۱۶:۲۲ - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
      7 2
      پاسخ
      والا خود داور اعتراف کرده که اشتباه کردم ولی هنوز برخی طرفداران بعضی تیمها میگن نه پنالتی بوده
    • مهدی IR ۱۶:۳۲ - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
      6 1
      پاسخ
      مگه بار اولت بود....همین بلا رو سر خلیل زاده آوردی...چند روز باید میگذشت تا میفهمیدی اشتباه کردی... من که فکر میکنم فشار اجتماعی باعث معذرت خواهی شد
    • Neda IR ۱۶:۳۶ - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
      1 1
      پاسخ
      واقعا که از اول اون کارو نمی کاری تا الان به قلط کردن بیوفتی واقعا متاسفم برا همچین ادمایی ولی بازم هر ماری بکنین پرسپولیس قهمرمان امسال❤️❤️❤️❤️
    • کسری IR ۱۶:۳۹ - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
      1 0
      پاسخ
      در سال 2021 این مشکل داور نیست وقتی فوتبال کل دنیا از سیستم var استفاده می‌کند چرا فوتبال ما ندارد
    • AE ۱۷:۰۳ - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
      2 2
      پاسخ
      وای خداچقدردیگه خنده دار ومضحک شده مگه قانون نیست داورهیچگونه مصاحبه ای درموردبازی نداشته باشه به یعنی خداخرروشناخت بهش شاخ نداد ویکی مثل فغانی که تازه وجدان دردگرفت واعتراف کرددرحق استقلال بدی زیادداشته
    • یک طرف دار IR ۱۷:۰۷ - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
      2 2
      پاسخ
      شما را به خدا چنین داورانی که این همه اشتباه دارند را اخراج کنید آبروی دیگران را هم میبرند
    • طاها IR ۱۷:۲۵ - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
      2 0
      پاسخ
      چه داور خوبی
    • حسن IR ۱۷:۴۰ - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
      0 2
      پاسخ
      خوب این عذر خواهی برای ما چه سودی دازه مثل این می مونه یکی هی بزنه تو گوش آدم بعدش بگه عذر می خوام الان کارت زرد کنعانی رو پس می گیره
    • سامان IR ۱۷:۴۷ - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
      3 1
      پاسخ
      اونموقع که خطای هند مسلم رو نگرفت و خواست عذر خواهی بکنه نزاشتن،،تازه اون خطای هند تو سرنوشته بازی تاثیر گذاشت،،حتی تو روند استقلال هم تاثیر گذاشت بحث دو امتیاز از دست رفته استقلال نیست،،حالا هم که کار از کار گذشته از هوادارای استقلال عذر خواهی میکنه
    • IR ۱۷:۴۹ - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
      2 0
      پاسخ
      عذرخواهی شمانشانه شجاعت شما است.من ازهواداران دوآتشه پرسپوليس هستم ویقین داشتم که این موردپنالتی نیست. ولی عذرخواهی داورراکاملا میپذیرم .
    • استوراقیانس IR ۱۸:۱۹ - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
      2 0
      پاسخ
      خدارو شکر که خودش اقرار کرد واین حرکت قابل تقدیر است
    • 4269572213 IR ۱۸:۳۴ - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
      0 1
      پاسخ
      بیخود من سکته کردم
    • IR ۱۸:۴۷ - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
      1 4
      پاسخ
      تو باید از کنعانی معذرت خواهی کنی
      • دخی پرسپولیسی IR ۱۳:۲۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
        0 0
        عذر خواهی تو چه کمکی به ما میکنه؟ نه یک گل ب ما اضافه میکنی نه کتف اسیب دیده و دندون شکسته کنعانی عزیز خوب میشه 🥺و خیلی هم نامردی داور.. و کلی کارت زرد به ما دادی بعدشم میگی عذر میخواهم 😒😒🥴🥴🥴🥴🥴🥴🥴😡😡😡
    • N IR ۱۹:۱۲ - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
      2 0
      پاسخ
      الکی یه گل خوردیم الکی یه کلین شیت از دست رفت الکی چنتا کارت زرد گرفتیم عذرخواهی خوبه ولی بعضی موقع ها دردی دوا نمیکنه ولی خو خوبه که حداقل فهمیدین
    • ** IR ۱۹:۵۶ - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
      0 2
      پاسخ
      پشیمانی سودی نداره
    • صادق IR ۲۰:۰۱ - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
      2 4
      پاسخ
      اقای زاهدی فر شما خیالتون راحته که با یه عذرخواهی سرو ته قضیه رو هم میاری.آه یه ملتی پشتته.خودتم میدونی چخبره.تاسف
    • مصطفی فهید IR ۲۰:۴۲ - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
      1 0
      پاسخ
      با سلام البته جناب آقای زاهدی فر این اشتباه سهوی که شما میفرمایید دقیقا بر روی بازی تاثیر منفی گذاشت که میتوان چنین عنوان کرد که اخطارهای بی موردی که آقایان کنعانی زادگان ، گل محمدی و مطهری دریافت کردند نتیجه بازی را در آینده شاید تغییر بدهد .
    • مهدی IR ۲۰:۵۴ - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
      0 1
      پاسخ
      با چهار کارت بعد از اشتباهت چکار میکنی آقای همیشه اشتباه اونو چجوری حل میکنی ...متاسفم برا تو و کمیته داوران استقلالیت
    • IR ۲۳:۳۰ - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
      0 0
      پاسخ
      آقای زاهدی فر اگه واقعا تا این حد و در چند قدمی توپ خطای دید داری بهت پیشنهاد میکنم داوری رو کنار بذاری بعدم همه ی این خطای دیدها نباید در بازیهای فولاد اتفاق بیفته
    • IR ۲۳:۳۳ - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
      0 0
      پاسخ
      اگه فدراسیون واقعا فدراسیون باشه باید با همین سهوی ها برخورد قاطع داشته باشه ولی متاسفم برا فوتبال کشورمون
    • دخی پرسپولیسی IR ۱۱:۱۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
      0 0
      پاسخ
      الان اومدی عذر خواهی میکنی وقتی کنعانی بدبخت وسط زمین خودشو میزد قسم امام رضا رو میخورد قسم جان مادرش میخورد فقط میخواستید حق پرسپولیس بخورید .
    • IR ۱۲:۴۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
      0 0
      پاسخ
      آقااااااجان من یهVAR برا ورزشگا آزادی بخرید هم به درد خودمون میخوره هم اینکه ماهم میتونیم مثل قطر میزبان فوتبال آسیا باشیم شاید گرون باشه ولی یه بار میخریم براهمیشه داریم FiFaتمام تلاششو میکنه تا ایران تو ورزش مطرح نشه شما نزارید
    • مهدی IR ۱۲:۵۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
      1 0
      پاسخ
      فقط استقلال
    • IR ۱۳:۱۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
      0 0
      پاسخ
      اصلا عذر خواهی تو چه کمکی به ما میکنه. بعدشم همه می دونن که پنالتی الکی بود و عذر خواهی تو نه به گل های ما اضافه میکنه و نه کتف اسیب دیده و دندون شکسته کنعانی عزیز خوب میشه و خیلی هم کارت زرد الکی به ما دادی خدا لعتتت کنه داور نامرد🥺😒😒😡😡😡
    • محمد DE ۱۳:۵۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
      0 0
      پاسخ
      بنظرم دنبال کار دیگه ای برن بهتره چون داوری کار اینا نیست
    • م IR ۲۰:۰۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
      0 1
      پاسخ
      همه خوب میدونن امسال همه دست به همت رشوه وپول وفسادوداورو...دادن که اسقتال و قهرمان کنن ولی زهی خیال باطل تاارتش سرخ وایساده
    • محسن IR ۲۲:۴۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
      0 0
      پاسخ
      خیر خطای دید نبود وقتی کمک داور جهارم پشت دروازه بهت گفت پنالتی نیست قبول نکردی. اصولا این داور همیشه به ضررپرسپولیس سوت زده وباید باشگاه شکایت خودرا تا محرومیت این فرد دنبال کندتا درس عبرتی برلی دیگران شود

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