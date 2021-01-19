به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، یکی از مجموعه‌های فناوری است که در زمینه تولید و تأمین مخازن تحت فشار فعالیت می‌کند موفق به ایجاد ایستگاه تأمین‌کننده گاز طبیعی فشرده و ایستگاه سرویس‌دهنده برای گازرسانی به مناطق صعب‌العبور شد.

به گفته نوید خاصه‌باف مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان، در برخی از شهرهای کوچک، روستاها و یا مناطق صنعتی به دلیل جمعیت کم، صعب‌العبور بودن یا سایر مشکلات، احداث خطوط انتقال گاز امری بسیار دشوار و هزینه‌بر است.

وی افزود: در روش ایستگاه تأمین‌کننده گاز طبیعی فشرده، این ماده حیاتی توسط تریلر حامل مخازن گاز طبیعی فشرده به مناطق فاقد گاز منتقل می‌شود. در این روش برای شهر، روستا یا منطقه صنعتی سرویس‌گیرنده یک شبکه داخلی لوله کشی تعبیه می‌شود که توسط یک پایانه به مخازن گاز طبیعی فشرده متصل است. این مخازن حاوی گاز طبیعی فشرده توسط خودروهایی مستقر در ایستگاه مبدا بارگیری شده و به مناطق مورد نظر ارسال می‌شوند.

این فعال فناور ادامه داد: در این روش گاز طبیعی فشرده به وسیله تریلرهای حاوی مخازن مخصوصCNG به مناطق فاقد خط لوله گاز حمل و پس از تقلیل فشار در ایستگاه مقصد به شبکه داخلی گاز آن منطقه متصل می‌شود.

وی با اشاره به مزایای این نوع گازرسانی، گفت: اجرای این طرح از ارسال گاز مایع به صورت کپسول برای مصارف خانگی و صنعتی جلوگیری می‌کند که این امر با توجه به کمبود منابع گاز مایع در کشور امری مطلوب به شمار می‌رود.

این فعال دانش‌بنیان تاکید کرد: بسیاری از روستاهای حاشیه جنگل‌ها برای زمستان و مصارف خانگی از سوخت‌های فسیلی مانند نفت و گازوئیل استفاده یا با قطع درختان نیاز خود را رفع می‌کنند. بنابراین استفاده از این روش گازرسانی، فواید زیست‌محیطی نیز به دنبال خواهد داشت.

خاصه‌باف همچنین بیان کرد: در این طرح، گاز طبیعی در مناطق دارای خط لوله به ایستگاه مادر می‌رود و در آنجا به صورت فشرده درمی‌آید. سپس به داخل مخازن موجود بر روی تریلرهای حمل گاز تزریق و ذخیره می‌شود. گاز طبیعی فشرده توسط تریلر به محل مصرف (که فاقد خط لوله گاز است) انتقال می‌یابد و بعد از کاهش فشار به شبکه توزیع تزریق و به مصرف کننده تحویل می‌گردد.