سی ان جی چگونه می تواند مشکل گازرسانی در مناطق سخت گذر را حل کند

به گزارش خبرگزاری مهر گازرسانی به همه نقاط کشور طی سال های گذشته به عنوان یکی از مهم ترین اهداف سیاستگذاری در حوزه انرژی دنبال شده است. توسعه شبکه انتقال و توزیع گاز طبیعی باعث شده میلیون ها خانوار در شهرها و روستاها به این منبع انرژی دسترسی پیدا کنند و وابستگی به سوخت های مایع کاهش یابد. با این حال هنوز هم در برخی مناطق کشور به ویژه مناطق کوهستانی مرزی و صعب العبور توسعه شبکه لوله کشی گاز با دشواری های جدی روبه رو است.

گازرسانی از طریق خطوط لوله نیازمند سرمایه گذاری سنگین ایجاد زیرساخت های فنی پیچیده و عبور خطوط از مسیرهای طولانی است. در بسیاری از مناطق سخت گذر احداث خطوط لوله با موانعی مانند کوهستان های مرتفع پراکندگی سکونتگاه ها شرایط اقلیمی سخت و هزینه های بسیار بالا مواجه می شود. به همین دلیل در برخی موارد اجرای پروژه های گازرسانی از طریق خطوط لوله از نظر اقتصادی و فنی توجیه پذیر نیست.

در چنین شرایطی کارشناسان حوزه انرژی به دنبال راهکارهای جایگزین برای تامین انرژی مورد نیاز ساکنان این مناطق هستند. یکی از گزینه هایی که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته استفاده از گاز طبیعی فشرده یا همان سی ان جی به عنوان جایگزین گاز شبکه است. در این روش گاز طبیعی در تاسیسات مشخص فشرده سازی می شود و سپس با استفاده از مخازن مخصوص و ناوگان حمل و نقل به مناطق دوردست منتقل می شود.

این شیوه که در بسیاری از کشورهای جهان نیز مورد استفاده قرار گرفته می تواند امکان دسترسی به گاز طبیعی را برای مناطقی فراهم کند که اتصال آنها به شبکه سراسری گاز دشوار یا پرهزینه است. در واقع سی ان جی در این مدل به عنوان گاز شبکه سیار عمل می کند و بدون نیاز به احداث خطوط لوله طولانی امکان تامین انرژی را فراهم می سازد.

کارشناسان معتقدند توسعه این مدل تامین انرژی می تواند به ویژه در مناطق مرزی و کوهستانی کشور که جمعیت پراکنده دارند بسیار موثر باشد. زیرا در این مناطق احداث شبکه لوله کشی نه تنها زمان بر بلکه بسیار پرهزینه است. در حالی که انتقال سی ان جی با تانکرهای ویژه می تواند با سرعت بیشتری اجرا شود و نیاز خانوارها را تامین کند.

از سوی دیگر استفاده از سی ان جی به جای سوخت های مایع مانند نفت سفید یا گازوئیل می تواند مزایای زیست محیطی نیز به همراه داشته باشد. زیرا گاز طبیعی نسبت به بسیاری از سوخت های فسیلی آلایندگی کمتری دارد و استفاده از آن می تواند به کاهش انتشار آلاینده ها در مناطق روستایی و کوهستانی کمک کند.

با توجه به این مزایا اکنون توسعه زیرساخت های انتقال و توزیع سی ان جی به عنوان یکی از گزینه های مهم برای تامین انرژی مناطق صعب العبور مطرح شده است. موضوعی که به گفته کارشناسان می تواند بخشی از چالش های گازرسانی در کشور را برطرف کند و دسترسی عادلانه تر به انرژی را فراهم آورد.

سی ان جی جایگزین خطوط لوله در مناطق سخت گذر

در بسیاری از مناطق کوهستانی و دورافتاده احداث خطوط انتقال گاز با مشکلات جدی روبه رو است. مسیرهای طولانی کوهستانی شرایط زمین شناسی پیچیده و پراکندگی روستاها باعث می شود هزینه اجرای خطوط لوله بسیار افزایش پیدا کند.

در چنین شرایطی استفاده از سی ان جی می تواند به عنوان یک راهکار عملی مطرح شود. در این مدل گاز طبیعی در ایستگاه های مادر فشرده می شود و سپس از طریق تانکرهای ویژه به ایستگاه های کوچک محلی منتقل می شود. در این ایستگاه ها گاز در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد و می تواند برای مصارف خانگی یا خدماتی مورد استفاده قرار گیرد.

این روش در واقع نوعی شبکه گاز غیرخطی محسوب می شود که بدون نیاز به احداث خطوط طولانی انتقال امکان تامین گاز طبیعی را فراهم می کند.

کاهش هزینه های گازرسانی با استفاده از سی ان جی

یکی از مهم ترین مزیت های استفاده از سی ان جی در مناطق صعب العبور کاهش هزینه های سرمایه گذاری در پروژه های گازرسانی است. احداث خطوط لوله در برخی مناطق ممکن است به دلیل طول مسیر یا شرایط جغرافیایی هزینه های بسیار بالایی به همراه داشته باشد.

در حالی که ایجاد ایستگاه های فشرده سازی و انتقال سی ان جی در بسیاری از موارد می تواند با هزینه کمتری انجام شود. علاوه بر این اجرای چنین طرح هایی معمولا زمان کمتری نیز نیاز دارد و می تواند سریع تر به بهره برداری برسد.

به همین دلیل برخی کارشناسان معتقدند ترکیب روش گازرسانی از طریق خطوط لوله و انتقال سی ان جی می تواند یک الگوی مناسب برای توسعه دسترسی به گاز طبیعی در کشور باشد.

گامی برای دسترسی عادلانه تر به انرژی

یکی از اهداف مهم سیاستگذاری در حوزه انرژی فراهم کردن دسترسی برابر همه مناطق کشور به منابع انرژی است. با این حال شرایط جغرافیایی و پراکندگی جمعیت در برخی مناطق باعث شده دسترسی به شبکه گاز با دشواری همراه باشد.

استفاده از سی ان جی به عنوان جایگزین گاز طبیعی می تواند به کاهش این فاصله کمک کند. زیرا این روش امکان تامین گاز برای مناطق کوچک و پراکنده را نیز فراهم می سازد.

کارشناسان می گویند اگر زیرساخت های لازم برای تولید انتقال و توزیع سی ان جی در کشور توسعه یابد می توان از این ظرفیت برای تامین انرژی بسیاری از مناطق صعب العبور استفاده کرد. اقدامی که در نهایت می تواند به بهبود کیفیت زندگی ساکنان این مناطق و کاهش وابستگی آنها به سوخت های مایع منجر شود.