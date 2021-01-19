به گزارش خبرنگار مهر، نصرت الله لطفی در سفر خود به اصفهان در جمع خبرنگاران در خصوص اقدامات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برای انتخابات پیش رو اظهار داشت: هدف ما در شورا اقداماتی برای حضور حداکثری مردم در انتخابات ریاست جمهوری است و تلاش می‌کنیم مجموعه اقداماتی را انجام دهیم که منجر به حضور مردم در انتخابات شود.

وی با تاکید بر اینکه در انتخابات پیش رو شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی موافق یا مخالف حزبی نیست، گفت: انتخابت پیش رو و سیاست کشور تأثیری بر نحوه مذاکره با آمریکا ندارد زیرا آمریکا دو حزب بیشتر ندارد و جمهوری خواه و دموکرات مصداق دو لنگه کفش است که بر دیگری اولویت ندارند کما اینکه در این چهل سال ما هر دوی این احزاب را در آمریکا دیده این و گشایشی حاصل نشده است.

عدم تغییر سیاست‌های آمریکا ربطی به احزاب این کشور ندارد

قائم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با بیان اینکه عدم تغییر سیاست‌های آمریکا ربطی به احزاب این کشور ندارد، تصریح کرد: در این کشور لابی صهیونیست تعیین کننده است و در دوره‌های مختلف فقط شعارها متفاوت بوده و هیچ وقت تغییری در سیاست‌های آمریکا نسبت به ایران تغییر نکرده است.

وی در خصوص اقدامات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور برای یوم الله ۲۲ بهمن گفت: همواره تلاش ما برای تشویق مردم برای حضور در حماسه ۲۲ بهمن است ولی امسال این سیاست تغییر کرده است و حماسه ۲۲ بهمن به نحوی متفاوت باید گرامی داشته شود همانطور که ما نمونه کوچکی از این حماسه را در روز قدس امسال دیدیم.

لطفی با بیان اینکه پیشنهاد شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن به صورت خودرویی بوده است, اظهار کرد: راهپیمایی خودرویی ایده خود ما بوده است ولی در برگزاری آن در روز قدس مشکلات به وجود آمد که این مشکلات برای راهپیمایی ۲۲ بهمن مرتفع خواهد شد.

مراسم ۲۲ بهمن باید در جهان انعکاس داشته باشد

وی با تاکید بر حضور نمایندگان وزارت بهداشت در جلسات کارشناسی نحوه برگزاری مراسم‌های روز ۲۲ بهمن گفت: برخی نظرات مبنی بر حماسه آفرینی مجازی و گرامی داشت این روز در فضای مجازی بود ولی نظر ما این است که این روز باید یک تجلی عملی داشته باشد تا در جهان منعکس شود.

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور با اشاره به پیشنهادات مختلف برای نحوه برگزاری مراسم‌های روز ۲۲ بهمن تصریح کرد: چهار گزینه بیشتر وجود ندارد، اولی راهپیمایی سنواتی که اصلاً ممکن نیست، راهپیمایی نداشته باشیم و صرفاً تجمع شود که اشکال بهداشتی بر آن وارد است و این نیز ممکن نیست و برگزاری مراسم‌های روز ۲۲ بهمن به صورت خودرویی یا موتوری که در آخر تصمیم به برگزاری این راهپیمایی با حضور خودروها و موتورها شد.

وی تاکید کرد: امسال نیز ترجیحاً مسیر راهپیمایی باید مسیرهای سال گذشته باشد مگر چند استان که در آن تصمیمات دیگری گرفته شد؛ در کل راهپیمایی امسال مثل سالیان گذشته و این بار با حضور خودروها و موتورها بوده است

حضور خودروها و موتورها در راهپیمایی ۲۲ بهمن به صورت ثبت نامی است

لطفی افزود: نحوه حضور خودروها و موتورها در این راهپیمایی به صورت ثبت نامی است و هماهنگی‌های اولیه نیز در این خصوص انجام شده است و این این راستا سپاه و بسیج بیشترین مسئولیت را برای برگزاری مراسم روز ۲۲ بهمن عهده دار هستند.

وی با تمجید از مردم انقلابی و متدین اصفهان تاکید کرد: اصفهان همواره جز استان‌های برتر در حوزه اقدامات دینی و فرهنگی بوده است و در این استان هماهنگی خوبی بین بخش‌های مختلف وجود دارد.

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور با بیان اینکه این شورا بعد از ۴۰ سال هنوز ردیف بودجه ندارد، گفت: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با کمترین نیرو و تجهیزات و به‌کارگیری کمتر از ۳۰۰ نفر نیرو بیشترین راندمان کاری را دارد و همواره خود را برای اتفاقات و حتی اغتشاشاتی همچون سال ۸۸ آماده می‌کند.

وی در خصوص میزان کارایی شورای علی انقلاب فرهنگی در کشور گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی موفق نبود در بخش‌های گوناگون فرهنگی آنچه بیشتر می‌شنویم انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها توسط این شورا است و در کل نمره قابل قبولی نمی‌گیرد و خروجی قابل توجهی نداشته است.