۱۰۰۰ تن برنج در چهارمحال و بختیاری ذخیره سازی شد

کیقباد قنبری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یک هزار تن برنج در چهارمحال و بختیاری ذخیره سازی شده است، اظهار داشت: ۱۵ هزار تن شکر در چهارمحال و بختیاری ذخیره سازی شده است.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: در حال حاضر ۳۲ هزار تن گندم در چهارمحال و بختیاری ذخیره سازی شده است.

وی بیان کرد: ۱۶ هزار تن گندم به چهارمحال و بختیاری اختصاص داده شده است که به زودی وارد استان و ذخیره سازی می‌شود.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: با اختصاص میزان گندم‌های جدید مشکل کمبود آرد تا خرداد ماه سالجاری در این استان وجود ندارد.