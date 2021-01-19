  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۳۰ دی ۱۳۹۹، ۱۹:۲۳

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری:

۱۰۰۰ تن برنج در چهارمحال و بختیاری ذخیره سازی شد

۱۰۰۰ تن برنج در چهارمحال و بختیاری ذخیره سازی شد

شهرکرد- مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری گفت: یک هزار تن برنج در چهارمحال و بختیاری ذخیره سازی شده است.

کیقباد قنبری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یک هزار تن برنج در چهارمحال و بختیاری ذخیره سازی شده است، اظهار داشت: ۱۵ هزار تن شکر در چهارمحال و بختیاری ذخیره سازی شده است.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: در حال حاضر ۳۲ هزار تن گندم در چهارمحال و بختیاری ذخیره سازی شده است.

وی بیان کرد: ۱۶ هزار تن گندم به چهارمحال و بختیاری اختصاص داده شده است که به زودی وارد استان و ذخیره سازی می‌شود.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: با اختصاص میزان گندم‌های جدید مشکل کمبود آرد تا خرداد ماه سالجاری در این استان وجود ندارد.

کد مطلب 5126004

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها