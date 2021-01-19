۹ برگزیده نخستین مسابقه قصه گویی «شب چله» در رشت تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، امروز (سه شنبه) در مراسمی با رعایت دستور العمل های بهداشتی و فاصله اجتماعی و همچنین با حضور مسئولان استانی ۹ برگزیده نخستین مسابقه مجازی قصه گویی شب چله، ویژه پدربزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها در رشت تجلیل شدند.

در این مراسم از «محمد نبی نوروزی»، خبرنگار و فعال اجتماعی در حوزه پاسداشت زبان مادری و تلاش برای حفظ زبان گیلکی و شناساندن آن به نسل‌های جدید و نیز «ناژین مهرگان»، عضو کودک کتابخانه های عمومی کتابخانه عمومی سیار قاصدک و باران رشت و برگزیده کشوری جشنواره کتابخوانی پوپک دانا که در این مراسم نیز شعری با مضمون پاسداشت زبان گیلکی خواند، تقدیر شد.

همچنین در این مراسم سه دستگاه برجسته نگار از سوی سازمان بهزیستی استان گیلان به مسئول کتابخانه عمومی گویا و بریل خاتم الانبیا (ص) رشت برای استفاده اعضای این کتابخانه اهدا شد.

بر اساس اعلام دبیرخانه نخستین مسابقه مجازی قصه گویی شب چله، ویژه پدربزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها «جواد اصغری» از رشت، «انسی خسروی» از رودسر، «طاهره آرمیون» از رشت به ترتیب مقام نخست تا سوم را کسب کردند و «نبی‌الله صالحی‌نژاد» از رضوانشهر، «فریده صفرنژاد» از رشت، «صفورا ایجه‌ای» از لاهیجان و «زهرا اکبرزاده» از رشت در این مراسم تجلیل شدند.

همچنین «پرستو سام» از هموطنان مقیم آمریکا نیز به‌عنوان یکی از برترین‌های مسابقه قصه‌گویی شایسته تقدیر شناخته شد و در بخش قصه‌گویی فارسی، «معصومه یداللهی» از آستانه اشرفیه نیز جایزه این بخش را به خود اختصاص داد.