تعداد مبتلایان کرونا در سیستان و بلوچستان به ۲۶۹۳۴ نفر رسید

سید محمد هاشمی شهری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با اعلام نتایج قطعی آزمایش‌های انجام شده، تا امروز ۲۶ هزار و ۹۳۴ نفر در سیستان و بلوچستان به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند.

وی با بیان اینکه در شبانه روز گذشته هیچ موردی فوت ناشی از کرونا در استان سیستان و بلوچستان نداشته‌ایم، ادامه داد: در پی مشارکت مردم در اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی، تعداد روزهای بدون فوت بعد از اجرای محدودیت‌های هوشمند کرونایی و طرح شهید حاج قاسم سلیمانی به ۶ روز رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان افزود: همان‌گونه که قبلاً نیز اعلام شده است، موارد فوق فقط شامل موارد مثبت و تائید شده آزمایشگاهی است و برخی از بیماران که دارای علائم هستند با تشخیص بالینی پزشکان متخصص مورد درمان و مراقبت لازم قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به اینکه هم اینک ۳۵ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های استان سیستان و بلوچستان بستری هستند، گفت: تعداد افراد بستری با علائم تنفسی نیز در بیمارستان‌های استان ۸۹ نفر هستند.