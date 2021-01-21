محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت تردد در جاده‌های استان زنجان اشاره کرد و گفت: با توجه به بارش سنگین برف تردد در جاده‌های استان زنجان تنها با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

وی اظهار کرد: بارش برف همراه با کولاک در محورهای زنجان به دندی و تخت سلیمان، زنجان _ طارم، زنجان _ تهم _ چورزق، زنجان _ بیجار، سلطانیه _ خدابنده، نیک پی _ ماهنشان و مناطق کوهستانی استان حاکم است.

مسئول مرکز مدیریت راههای استان زنجان گفت: با توجه به بارش برف سطح جاده‌های استان زنجان لغزنده است و رانندگان حتماً از زنجیر چرخ استفاده کنند.

محمدی تاکید کرد: همچنین با توجه به بارش برف مه ناپایدار در جاده‌های استان زنجان حاکم شده است.

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