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۲ بهمن ۱۳۹۹، ۸:۳۷

مسئول مرکز مدیریت راه‌های استان زنجان:

تردد در جاده‌های زنجان با زنجیر چرخ امکان‌پذیر است

تردد در جاده‌های زنجان با زنجیر چرخ امکان‌پذیر است

زنجان-مسئول مرکز مدیریت راه‌های استان زنجان گفت: با توجه به بارش سنگین برف تردد در جاده‌های استان زنجان با زنجیر چرخ امکان‌پذیر است.

محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت تردد در جاده‌های استان زنجان اشاره کرد و گفت: با توجه به بارش سنگین برف تردد در جاده‌های استان زنجان تنها با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

وی اظهار کرد: بارش برف همراه با کولاک در محورهای زنجان به دندی و تخت سلیمان، زنجان _ طارم، زنجان _ تهم _ چورزق، زنجان _ بیجار، سلطانیه _ خدابنده، نیک پی _ ماهنشان و مناطق کوهستانی استان حاکم است.

مسئول مرکز مدیریت راههای استان زنجان گفت: با توجه به بارش برف سطح جاده‌های استان زنجان لغزنده است و رانندگان حتماً از زنجیر چرخ استفاده کنند.

محمدی تاکید کرد: همچنین با توجه به بارش برف مه ناپایدار در جاده‌های استان زنجان حاکم شده است.

کد مطلب 5127175

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