برگزاری ۱۲۴ برنامه فرهنگی توسط تبلیغات اسلامی ایلام در دهه فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد فتاحی در جلسه هیئت‌های مذهبی و تشکل‌های دینی مردمی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان ضمن گرامی داشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، اظهار کرد: انقلاب اسلامی در برهه زمانی به بار نشست که یک نظام مستبد و سرسپرده استکبار در رأس کار بود.

وی افزود: امروز به برکت خون شهدای انقلاب اسلامی به درختی تنومند و بارور تبدیل شده است که حفظ آن از تکالیف الهی است.

فتاحی عنوان کرد: امروز نیاز جامعه تقویت روحیه انقلابی و تقویت اراده مردم است چراکه استکبار به دنبال مأیوس کردن مردم نسبت به انقلاب اسلامی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان تصریح کرد: ۱۲۴ برنامه فرهنگی و قرآنی توسط اداره کل تبلیغات اسلامی استان و کمیته هیئت مذهبی و تشکل‌های دینی و قرآنی در ایام الله دهه فجر امسال برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: این برنامه‌ها با در نظر گرفتن دستورالعمل‌های بهداشتی و با تکیه بر فضای مجاری برنامه ریزی شده است.

وی افزود: از جمله این برنامه‌ها جشنواره قرآنی فجر ماندگار، نمایشگاه عکس و پوستر به صورت مجازی و خیابانی و تجلیل از فعالان فرهنگی و قرآنی است.