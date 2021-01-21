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۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۱:۴۰

با حکم روحانی؛

«محمدرضا تابش» عضو شورای عالی آمایش سرزمین شد

«محمدرضا تابش» عضو شورای عالی آمایش سرزمین شد

رئیس جمهور در حکمی محمدرضا تابش را به عنوان «عضو شورای عالی آمایش سرزمین» منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در حکمی محمدرضا تابش را به عنوان «عضو شورای عالی آمایش سرزمین» منصوب کرد.

متن حکم رئیس جمهور به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر محمدرضا تابش

در اجرای تبصره(۳) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵.۱۱.۱۰ مجلس شورای اسلامی و بند(۱۰) ماده(۵) آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۹۹.۸.۲۱ هیأت محترم وزیران، نظر به شایستگی، تعهد و تجارب ارزنده جناب‌عالی به موجب این حکم به عنوان «عضو شورای عالی آمایش سرزمین» منصوب می‌شوید.

امید است با استفاده از توان علمی و فنی خویش، در استقرار کامل نظام راهبری توسعه سرزمین و نظارت بر اجرای آن تلاش همه جانبه مبذول دارید.

توفیق شما و سایر اعضای محترم آن شورا را در انجام وظایف محوله با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال مسألت می‌نمایم.

حسن روحانی

رئیس جمهوری اسلامی ایران

کد مطلب 5127331

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