روش اخذ عوارض الکترونیکی تردد از آزادراه ها باز هم تغییر کرد

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا وسیما، خیرالله خادمی گفت: در این روش برای خودروهایی که از آزادراه‌ها استفاده می‌کنند برچسب هوشمندی تهیه شده تا هنگام عبور از دوربین‌های پلاک خوان، عوارض مورد نظر از کیف پول آن‌ها کسر شود.

وی افزود: این مدل در آزادراه غدیر (کنارگذر جنوبی تهران) به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و اگر جواب بدهد در دیگر آزادراه‌ها نیز آن را اجرا خواهیم کرد.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در توضیح بیشتر فرآیند جدید دریافت عوارض در آزادراه‌ها افزود: در این روش پیش از آنکه مردم به دوربین‌های پلاک خوان محاسبه و دریافت عوارض برسند باید کیف پول خود را شارژ کنند و در این شرایط دوربین‌های تعبیه شده پلاک را می‌خواند. شماره پلاک پیش از این به کیف پول تعیین شده توسط راننده متصل شده است و نهایتاً بر اساس نرخ عوارض تعیین شده مبلغ از حساب رانندگان کسر خواهد شد.

خادمی با اشاره به اینکه با استفاده از این روش رانندگان پیش از عبور یا در هنگام عبور از آزادراه عوارض آن را پرداخت می‌کنند و نیازی به پرداخت از طریق اپلیکشین‌ها و روش‌های معمول دیگر نیست، افزود: این روش جدید دریافت عوارض آزادراهی هم برای راحتی عبور و مرور رانندگان و هم برای بازگشت سریع‌تر سرمایه سرمایه‌گذاران مزایای بسیاری دارد و نیازی به پرداخت مستقیم یا غیر مستقیم از سوی رانندگان نیست چرا که کافی است کیف پول تعریف شده یک بار شارژ شود و به میزان مبلغی که در آن شارژ شده و تعداد دفعات عبور و مرور از آزادراه می‌توان تردد کرد.