به گزارش خبرنگار مهر، عزت الله اکبری عصر پنجشنبه در حاشیه بازدید از شرکت هپکو اراک، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با نگاه منصفانه و کارشناسی به ظرفیت کارخانه هپکو می‌توان قرارداد تضمین خرید را با توجه به تنوع تولید که در هپکو وجود دارد اجرایی کرد.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون در جنگ اقتصادی قرار داریم و کارگران هپکو تنها توقع سرپا شدن این کارخانه را دارند افزود: ظاهراً این طور به نظر می‌رسد که دولت به دنبال فضای دیگری است.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان کرد: البته با تأمین نقدینگی از سوی بانک برای ۵ سال می‌توان خطوط تولید شرکت هپکو را آن طور که شایسته است مجهز و به بهترین تولیدات مورد نیاز دست یافت.

اکبری ادامه داد: در همین راستا به نگاه به تولید داخلی، باید صادرات هم در نظر گرفته شود و برای آن برنامه‌ریزی دقیق و بلندمدت انجام شود. چرا که دانش فنی و نیروی انسانی ظرفیت مهمی است که در صنایع ما وجود دارد.