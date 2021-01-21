تولید کننده بزرگ واکسن کرونا در دنیا می شویم

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حریرچی در پنجاه و ششمین جلسه ستاد استانی پیشگیری و مقابله با کرونا که ظهر پنجشنبه در استانداری قزوین برگزار شد، اظهار کرد: در جامعه جهانی طی صدسال اخیر هیچ عامل منفعلی نبوده که مانند ویروس کرونا بتواند جامعه بشریت را در ابعاد مختلف زندگی مانند مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تحت تأثیر قرار دهد.

معاون کل وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان کرد: راه حل برطرف کردن مسائلی نظیر ویروس کرونا چیزی جز همدلی و وحدت نیست هم‌اکنون نیز می‌بینیم که مسئولین و مردم ما در تلاطم اقیانوس مشکلات ایجاد شده چطور می‌توانند شرایط موجود را کنترل کنند.

وی افزود: با شیوع ویروس کرونا بسیاری از کشورهای جهان رشد اقتصادی منفی را تجربه کرده‌اند ولی خوشبختانه کشور ایران در سال ۹۹ با توجه به تحریم‌های موجود و شرایط کرونا رشد اقتصادی منفی را تجربه نکرده‌است و علاوه بر آن احتمال رشد اقتصادی مثبت نیز در این کشور وجود دارد.

این مسئول ابراز کرد: متأسفانه مسئله ویروس کرونا مردم کم‌برخوردار در سراسر جهان را بیش از پیش با مشکلات اقتصادی رو به رو کرد که کشور ایران نیز در این مورد مستثنا از سایر کشورها نبود.

وی گفت: برای کاهش مسائل مربوط به اقتصاد لازم است اتحاد و همکاری مردم و مسئولین بیش از پیش تجلی کرده و افراد کم‌برخوردار و آسیب دیده در بحث کرونا بیشتر مورد توجه و حمایت قرار بگیرند.

وی با اشاره به وضعیت استان قزوین عنوان کرد: استان قزوین با توجه به ازدیاد جمعیت مردمی با رده سنی بالا می‌توانست مشکلات بیشتری را تجربه کند و با بحران‌های زیادی مواجه شود اما خوشبختانه با همکاری و تلاش مسئولین، مدافعان سلامت، اصحاب رسانه و همراهی مردم شرایط تحت کنترل قرار گرفت.

کاهش اقدامات پیشگیرانه ما را به وضعیت قبلی باز می‌گرداند

حریرچی ادامه داد: در مواقعی که همه گیری‌ها روند بیماری نزولی می‌شود اقدامات سیستم‌های کنترلی و پیشگیرانه باید افزایش یابد چرا که کاهش اقدامات پیشگیرانه و عدم تقویت سیستم‌های کنترلی می‌تواند ما را مجدد به شرایط کرونایی بازگردانده و در آینده مشکل ساز باشد به همین منظور هیچ کشوری نمی‌تواند دستورالعمل‌های بهداشتی را کنار بگذارد.

این مسئول بیان کرد: حال که حدود ۸۰ درصد از میزان بستری‌های کرونایی در استان کاهش یافته لازم است اقدامات مراقبتی حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یابد تا بتوانیم روند شیوع کرونا در استان را کنترل کنیم.

وی با اشاره به وضعیت تست کرونای استان قزوین ابراز کرد: وضعیت تست کرونا در استان قزوین تا حد قابل قبولی رشد کرده اما لازم است استان قزوین با توجه به شرایط و ظرفیت‌های استانی در جایگاه نخست قرار بگیرد.

این مسئول با اشاره به اقدامات قرنطینه‌ای بیان کرد: گاهاً برخی از بیماران در قرنطینه خانگی قرارمی‌گیرند در حالی که به خوبی از شرایط قرنطینه بودن اطلاعی ندارند که این امر نه تنها میزان آمار بیماران کرونایی را کاهش نمی‌دهد بلکه به واسطه شرایط فیزیکی در منزل امکان ابتلاء برای سایر اعضای خانواده را نیز فراهم می‌کند.

وی افزود: اقدامات قرنطینه باید جدی‌تر اجرا شود و کسانی که موضوع قرنطینه را جدی نمی‌گیرند و باعث تهدید و افزایش ابتلاء بیماری می‌شوند باید برخورد قانونی شوند.

این مسئول عنوان کرد: به زودی و با همت جوانان و دانشمندان این کشور به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان واکسن کرونا در دنیا تبدیل می‌شویم اما این به معنای نادیدن دستورالعمل‌ها و رعایت نکردن موارد بهداشتی نیست.

حریرچی تصریح کرد: راه حل دیگر کاهش آمار مبتلایان به بیماری منحوس کرونا قرنطینه صحیح افراد مبتلا به بیماری و ایزوله کردن افراد مرتبط با بیمار است که در این امر مدت قرنطینه برای افراد ایزوله شده که با بیمار ارتباط مستقیم داشتند و خود بیمار یکسان است که برای شناسایی این امر اجرای تست هوشمند می‌تواند تأثیر بسزایی داشته باشد.

وی در پایان گفت: مرگ و میر ناشی از کرونا در مراجعینی که پیش‌زمینه بیماری خاصی و یا سن بالایی دارند بیشتر است که در خصوص این افراد لازم است قرنطینه معکوس اجرایی شود.