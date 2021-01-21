پیگیری برای افزایش سقف استخدام و اشتغال مشمولین جامعه ایثارگری

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود پاکدل امروز در دومین روز از دومین همایش سراسری مدیران ارشد بنیاد شهید و امور ایثارگران، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد ادارات کل معاونت تعاون و امور اجتماعی بنیاد گفت: در دوره جدید از مدیریت بنیاد شهید و امور ایثارگران بازتعریف دو بخش پشتیبانی ستادی و برنامه عملیاتی استانی در سه موضوع گلزارها، اشتغال و مسکن صورت گرفت و خوشبختانه این اقدام نتایج خوبی به همراه داشته است.

وی با اشاره به تفاهم‌نامه‌های منعقد شده در این سه حوزه، تصریح کرد: سه کارگروه مسکن، اشتغال و گلزارهای مطهر شهدا در بنیاد تشکیل شده و از همه اهل فن و کارشناسان برای تدوین تفاهم‌نامه‌های لازم در حوزه‌های تخصصی استفاده شده است. در نهایت نمونه تفاهم‌نامه‌های لازم در حوزه اشتغال، مسکن و گلزارها تهیه شده و انعقاد آنها در دست اجرا است.

پاکدل با اشاره به بیش از ۶۰ مکاتبه با سازمان‌های مختلف با امضای رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران در مدتی کوتاه برای پیگیری بحث اشتغال جامعه ایثارگری، اضافه کرد: نتیجه این مکاتبات امکان استخدام حداقل ۱۲ هزار نفر از مشمولین جامعه ایثارگری تا به امروز بوده و در حال پیگیری افزایش این تعداد به سقف همه مشمولین جامعه ایثارگری هستیم.

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد همچنین خطاب به مدیران استانی بنیاد گفت: نسبت به حقوق ایثارگران به هیچ‌وجه کوتاه نیایید؛ زیرا تفاهم‌نامه‌های منعقد شده در سطح استانی و ملی پشتوانه قانونی دارد و مفاد آن با مشورت اهل فن و منطبق بر قانون تدوین شده است.

وی افزود: یک ظرفیت خوب کمتر توجه شده در بنیاد، تشکل‌های ایثارگری هستند که باید از ظرفیت آن‌ها هم استفاده شود. همچنین مدیران استانی با دو ایثارگر منتخب برای نظارت بر اجرای تفاهم‌نامه‌ها در حوزه مسکن و اشتغال در هر استان همکاری لازم را داشته باشند.

پاکدل با تأکید بر اینکه بخشی از فعالیت‌های بنیاد مربوط به بخش ستادی است و بخش زیادی از آن باید از طریق مدیران استانی پیگیری شود، اضافه کرد: مسئولین استانی از جلسات با ایثارگران غافل نباشند و سعی کنند این جلسات را مکرر برگزار کنند، حرف‌ها و مطالبات آن‌ها را بشنوند و پیگیری کنند.

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد راهبرد کلی ساماندهی گلزارهای مطهر شهدا را سیاست کلی ابلاغی و رهنمودهای مقام معظم رهبری اعلام کرد و افزود: اولویت ما در ارائه خدمت به ایثارگران باید حفظ عزت و احترام ایشان باشد، زیرا هیچ خدمتی نمی‌تواند جایگزین عزت نفس ایثارگران باشد. همچنین ارائه خدمات باید با پیوست فرهنگی همراه شود و این خدمات ضمن اولویت‌بندی به توانمندی ایثارگران منجر شود.

پاکدل با اعلام آمادگی بنیاد شهید و امور ایثارگران برای افتتاح پروژه‌های مسکن با حضور رئیس جمهور در ۲۲ بهمن‌ماه یا روز بزرگداشت شهدا، اضافه کرد: در تفاهم‌نامه فی‌مابین بنیاد شهید و امور ایثارگران و وزارت راه و شهرسازی، تأمین ۲۰ هزار مسکن پیش‌بینی شده بود که بنابر ظرفیت استان‌ها و با مکاتبات رییس بنیاد این سقف برداشته شد، کما اینکه تا به امروز زمینه ساخت بیش از ۷۰ هزار مسکن فراهم شده است.

وی در ادامه با ارائه نمونه‌ای از پیشرفت کار مسکن و آمار در بحث اشتغال و کارآفرینی و گزارشی از اقدامات انجام‌شده در زمینه پذیرش و امور اداری، گفت: گزارش ۹ ماهه سال جاری نشان می‌دهد که در همه زمینه‌ها نسبت به زمان مشابه در سال‌های گذشته جهش قابل‌توجهی صورت گرفته است.

