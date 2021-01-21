به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن درویشیان عصر پنج شنبه در حاشیه بازدید از دو واحد تولیدی داروی دامی و اتوبوس سازی در شهرک صنعتی سمنان و در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بانک‌ها نمی‌توانند تولید کنندگان خوبی باشند، تاکید کرد: هر واحد تولیدی که به تملک بانک در می‌آید نباید تعطیل شود و ما ترجیح مان این است که این دست واحدهای تملیکی به دست مالکان آنها اداره و مطالبات بانک‌ها هم به نحوی پرداخت شود.

وی با بیان اینکه واحدهای تملک شده توسط بانک‌ها در سطح کشور شناسایی شده است، افزود: آمار کاملی از اینکه چه تعداد از این واحدها از گردونه تولید خارج و چه تعداد همچنان تولید می‌کنند به دست آمده است از سوی دیگر بانک‌ها نیز به دنبال بازگرداندن این واحدها هستند در نتیجه به هرحال همه ما می‌بایست کمک کنیم تا شاهد رونق تولید باشیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه مقابله با اخلالگری و فساد در حوزه اقتصادی اهمیت بسیاری دارد، گفت: قاطبه تولیدکنندگان و کارآفرینان افراد سالم و دنبال تولید واقعی هستند و اگر افرادی انگشت شمار و به تعداد کم بخواهند از این فرصت و ظرفیت کشور سوءاستفاده کنند باید برخورد لازم با آنها صورت گیرد.

درویشیان با بیان اینکه در همین چند ماه گذشته تعدادی از کسانی که وظیفه‌شان را در حوزه تولید انجام نداده‌اند، به مراجع قضائی معرفی کرده و هشدارهای متعددی را نیز در این چند ماه به مسئولان برای حمایت از تولید داده‌ایم، بیان کرد: همکاران ما در سازمان بازرسی بیش از ۱۵۰ بازدید در ماه‌های اخیر از واحدهای تولیدی داشته‌اند و پیگیری‌های خوبی در این زمینه صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه تعدادی از واحدهای تعطیل، مجدد به تولید بازگشته‌اند، ابراز کرد: یکی از اولویت‌های کاری قوه قضائیه توجه به مقوله تولید است که در این زمینه ستادی به نام اقتصاد مقاومتی در درون قوه قضائیه تشکیل و حمایت از رونق تولید را دنبال می‌کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به دیگر اقدامات صورت گرفته در راستای حمایت از تولید نیز اشاره کرد و گفت: کارگروه رونق تولید به زودی در مراکز استان‌ها مرکب از دادستانی، معاونت پیشگیری دادگستری‌ها و … تشکیل و به صورت مشخص پیگیر مشکلات حوزه تولید خواهند بود.