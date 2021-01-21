۱۵۱ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی زنجان بستری هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز قزلباش با بیان اینکه از ظهر دیروز تاکنون، پنج نفر به آمار مبتلایان به کرونا در استان زنجان افزوده شده است، گفت: ۱۵۱ نفر به علت ابتلاء به ویروس کرونا در مراکز درمانی بستری هستند.

قزلباش با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته یک نفر در استان زنجان بر اثر ابتلاء به بیماری کرونا جان باختند، افزود: در مجموع تاکنون هزار و ۱۲۱ نفر به علت ابتلاء به این ویروس در استان جان خود را از دست داده‌اند.

رئیس علوم پزشکی زنجان، افزود: از مجموع بیماران مبتلا به این ویروس هم تا به امروز ۶ هزار و ۷۲۹ نفر با بهبودی کامل از بیمارستان ترخیص شده‌اند.

قزلباش گفت: در مجموع تاکنون ۱۸ هزار و ۸۸۳ نفر به‌دلیل مشکوک بودن به این ویروس در مراکز درمانی استان نمونه‌برداری و بستری شده‌اند.