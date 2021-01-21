راه ارتباطی ۷۰ روستا درزنجان بازگشایی شد

جواد یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با توجه به بارش برف و وقوع کولاک راه ارتباطی ۱۰۳ روستا در استان زنجان مسدود شده بود، گفت: با تلاش راهداران راه ارتباطی ۷۰ روستا بازگشایی شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر راه ارتباطی ۳۳ روستا در استان زنجان همچنان مسدود است، اظهار کرد: بیشترین راه‌های ارتباطی مسدودی مربوط به شهرستان‌های زنجان، ایجرود و ماهنشان است.

معاون راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان گفت: در طرح زمستانی امسال ۵۰۰ راهدار در ۳۲ راهدارخانه زنجان فعالیت می‌کنند.

یوسفی ابراز داشت: در طرح زمستانی راهداری زنجان ۲۵۵ دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین به کار گرفته شده است.