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۲ بهمن ۱۳۹۹، ۲۱:۱۲

معاون راهداری و حمل و نقل جاده‌ای زنجان :

راه ارتباطی ۷۰ روستا درزنجان بازگشایی شد

راه ارتباطی ۷۰ روستا درزنجان بازگشایی شد

زنچان-معاون راهداری و حمل و نقل جاده‌ای زنجان گفت: با تلاش راهداران راه ارتباطی ۷۰ روستا دراستان زنجان بازگشایی شد.

جواد یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با توجه به بارش برف و وقوع کولاک راه ارتباطی ۱۰۳ روستا در استان زنجان مسدود شده بود، گفت: با تلاش راهداران راه ارتباطی ۷۰ روستا بازگشایی شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر راه ارتباطی ۳۳ روستا در استان زنجان همچنان مسدود است، اظهار کرد: بیشترین راه‌های ارتباطی مسدودی مربوط به شهرستان‌های زنجان، ایجرود و ماهنشان است.

معاون راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان گفت: در طرح زمستانی امسال ۵۰۰ راهدار در ۳۲ راهدارخانه زنجان فعالیت می‌کنند.

یوسفی ابراز داشت: در طرح زمستانی راهداری زنجان ۲۵۵ دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین به کار گرفته شده است.

کد مطلب 5127674

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