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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۴

طاهری: ارتباط مستمر مدیریت شهری با رسانه ها ضروری است

طاهری: ارتباط مستمر مدیریت شهری با رسانه ها ضروری است

گرگان-شهردار گرگان با تأکید بر ضرورت ارتباط مستمر مدیریت شهری با رسانه‌ها گفت: نقد خبرنگاران را می‌شنویم و هرجا ایرادی وجود داشته باشد و امکان اصلاح آن فراهم باشد، برای رفع آن اقدام می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید طاهری شامگاه شنبه در آیین گرامیداشت روز خبرنگار در گرگان، با تبریک این مناسبت به اصحاب رسانه و گرامیداشت یاد خبرنگارانی که از میان جامعه خبری استان رفته‌اند، اظهار کرد: فعالیت در عرصه خبرنگاری با وجود دشواری‌ها و مشقت‌های فراوان، نیازمند علاقه، انگیزه و عشق به این حرفه است.

وی با قدردانی از خبرنگاران پیشکسوت استان افزود: فعالان باسابقه رسانه در سال‌هایی این حرفه را دنبال کردند که امکانات و شرایط فعالیت خبری نسبت به امروز دشوارتر بود، اما علاقه به کار و رسالت رسانه‌ای موجب شد این مسیر را ادامه دهند.

شهردار گرگان با تأکید بر اینکه نقد رسانه‌ها را فرصتی برای اصلاح امور می‌داند، گفت: در بیش از یک سالی که مسئولیت شهرداری را بر عهده دارم نقدها را شنیده‌ایم و هرجا موضوعی در حوزه اختیارات شهرداری بوده و امکان اصلاح آن وجود داشته، تلاش کرده‌ایم برای رفع مشکل اقدام کنیم.

وی با بیان اینکه رسانه باید ارتباط میان مردم و مسئولان را تقویت کند، اظهار کرد: انتظار من از خبرنگاران این است که صدای بلند مردمی باشند که صدایشان خاموش است و مطالباتشان کمتر به گوش مسئولان می‌رسد.

اجرای بیش از ۲۵۰ پروژه در ۱۵ ماه

شهردار گرگان در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در دوره مسئولیت خود گفت: طی یک سال گذشته بیش از ۲۵۰ پروژه کوچک و بزرگ در نقاط مختلف شهر اجرا شده است.

طاهری افزود: امروز در چهارگوشه و مرکز شهر، پروژه‌های عمرانی مختلفی در حال اجراست و تلاش مجموعه مدیریت شهری این بوده که در کنار وظایف روزمره شهرداری، اقدامات مؤثری برای توسعه شهر انجام شود.

وی با اشاره به محدودیت‌های مالی شهرداری اظهار کرد: این اقدامات در شرایطی انجام شد که شهرداری گرگان با منابع مالی محدود و بدهی‌های قابل توجه فعالیت خود را دنبال می‌کرد.

شهردار گرگان همچنین به شرایط ویژه‌ای که طی ۱۵ ماه گذشته بر کشور، استان و شهر حاکم بوده اشاره کرد و گفت: اتفاقات این مدت کم‌نظیر و در برخی موارد بی‌نظیر بود و مدیریت شهری همزمان با سه جنگ و حوادث طبیعی متعدد، وظایف خود را دنبال کرد.

طاهری ادامه داد: بارندگی‌های شدید و وقوع سیلاب، همچنین طوفانی با سرعت حدود ۱۰۴ کیلومتر بر ساعت، از جمله حوادثی بود که مدیریت شهری در این مدت با آن مواجه شد.

وی افزود: با وجود این شرایط و محدودیت منابع، تلاش کردیم علاوه بر انجام وظایف جاری شهرداری، در حوزه‌های عمرانی و اجتماعی نیز حضور فعال داشته باشیم.

طاهری در بخش دیگری از سخنان خود بر استفاده از ظرفیت نیروهای توانمند داخل شهرداری در مدیریت آینده شهر تأکید کرد و گفت: امیدوارم شورای شهر آینده پیش از توجه به نیروهای خارج از مجموعه، ظرفیت‌های مدیریتی داخل شهرداری را مورد توجه قرار دهد.

وی افزود: در مجموعه شهرداری گرگان نیروهای توانمند و باتجربه‌ای حضور دارند که ظرفیت تصدی مسئولیت‌های مدیریتی و حتی شهرداری را دارند و توانمندی خود را نیز در عمل نشان داده‌اند.

شهردار گرگان خاطرنشان کرد: اگر در این مدت موفقیتی حاصل شده، حاصل تلاش مجموعه مدیریت شهری و همکاران شهرداری بوده و اگر کوتاهی یا قصوری وجود داشته، مسئولیت آن را می‌پذیرم.

طاهری با تأکید بر تداوم ارتباط مدیریت شهری با رسانه‌ها گفت: خبرنگاران می‌توانند مطالبات و پرسش‌های خود را مطرح کنند و مدیریت شهری آماده پاسخگویی به اصحاب رسانه است.

کد مطلب 6917861

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