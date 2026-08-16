به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، ابوالفضل نرسی بهینهسازی موتورخانهها و تجهیزات گرمایشی، تعویض بخاریها و وسایل کمبازده با تجهیزات پربازده، عایقکاری ساختمانها و اجرای استاندارد انرژی، هوشمندسازی کنتورها برای پایش دقیق مصرف و آموزش و فرهنگسازی برای کاهش مصرف را از راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح الگوی مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری برشمرد.
وی افزود: در این زمینه، پایش لحظهای مصرف در شبکه، پیشبینی شرایط جوی، کنترل مصرف ادارهها و مراکز تجاری، اطلاعرسانی و فرهنگسازی، بهینهسازی تجهیزات گرمایشی و اولویتبندی تأمین گاز بخش خانگی و مراکز حساس نیز بسیار اهمیت دارد.
مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان ادامه داد: پایش فشار و مصرف و مدیریت دقیق شبکه در کاهش هدررفت گاز مؤثر بوده است. همچنین، با استفاده از کنتورهای هوشمند و سامانههای پایش، امکان تشخیص و کنترل مشترکان پرمصرف فراهم شده است. البته مقدار اثربخشی به گستردگی اجرای پروژه و پوشش تجهیزات هوشمند بستگی دارد.
نرسی بیان کرد: تخفیف یا پاداش صرفهجویی در قبض گاز، برخورداری از تعرفههای کمتر و تشویق برای کاهش مصرف، نسبت به دوره مشابه میتواند اثربخش باشد. همچنین مشترکان کممصرف از افزایش تعرفههای پلکانی مصون میمانند.
وی گفت: سهم ساختمانها و ادارههای دولتی در مصرف کل گاز کمتر از بخش خانگی است، اما به دلیل نگهداری ساختمانها و اماکن متمرکز، کاهش مصرف آنها در زمان اوج میتواند اثر قابل توجهی داشته باشد. نظارت از طریق پایش مصرف، کنترل دمای محیط، بررسی سامانههای گرمایشی، بازدیدهای دورهای و مقایسه مصرف با دورههای مشابه انجام میشود و در صورت رعایتنکردن دستورعملها، اخطار و محدودیتهای قانونی اعمال میشود.
مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان افزود: توسعه کنتورهای هوشمند و فراهمسازی امکان مشاهده مدیریت مصرف بهصورت لحظهای یا نزدیک به لحظهای، از مسیرهای مهم در هوشمندسازی شبکه گازرسانی است. هدف اصلی این برنامهها، افزایش دقت پایش مصرف، شناسایی سریع الگوهای غیرعادی، کاهش تلفات و کمک به مشترکان برای مدیریت بهتر مصرف است. در صورت توسعه زیرساختهای ارتباطی و سامانههای نرمافزاری، اطلاعات مصرف میتواند بهوسیله پلتفرمهای اینترنتی، نرمافزارهای تلفن همراه یا پیامک دریافت و در اختیار مشترکان قرار گیرد. این اطلاعات ممکن است شامل حجم مصرف روزانه یا دورهای، روند تغییرات مصرف، مقایسه با دورههای گذشته و هشدار درباره افزایش غیرمتعارف مصرف باشد.
نرسی ادامه داد: روند کاهش هدررفت گاز از اقدامهای اجرایی مؤثر بوده است، اما دستیابی به کاهش پایدار نیازمند سرمایهگذاری مستمر و تعیین شاخصهای کمی و پایششدنی برای هر منطقه است.
آموزش و فرهنگسازی؛ حلقه مفقوده کاهش مصرف گاز
وی نقش آموزش عمومی و فرهنگسازی در کاهش مصرف گاز را بسیار مهم و اثرگذار دانست و بیان کرد: بخش قابل توجهی از مصرف غیرضروری، با عادتهای رفتاری ناآگاهانه، روشهای بهینه مصرف و استفاده نادرست از تجهیزات گرمایشی مربوط میشود. آموزش مستمر میتواند بدون نیاز به سرمایهگذاریهای سنگین، رفتار مصرفی خانوارها و سازمانها را اصلاح کند.
مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان گفت: اجرای پروژهها براساس شرایط اقلیمی، الگوی مصرف و ویژگیهای ساختمانها و صنایع استان میتواند نتایج قابل توجهی به همراه داشته باشد.
نرسی ادامه داد: جلوگیری از اتلاف گرما با درزگیری درها و پنجرهها، استفاده از پردههای ضخیم و عایقکاری مناسب، سرویس سالانه وسایل گرمایشی، استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد و پربازده، گرمکردن فضاهای مورد استفاده در خانهها، رعایت ایمنی و تهویه مناسب برای مسیر دودکشها، توجه به مصرف در ساعتهای اوج در روزهای بسیار سرد و آموزش اعضای خانواده بهویژه کودکان و نوجوانان از توصیههای مهم در این زمینه است.
نشتیابی و مقابله با سرقت گاز برای ارتقای ایمنی شبکه
مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان با اشاره به پروژههای نشتیابی شبکه گاز گفت: این اقدامها با هدف شناسایی و رفع نشتیهای پنهان، کاهش هدررفت، افزایش ایمنی و ارتقای بهرهوری شبکه گاز انجام میشود. در این پروژه، انشعابها، اتصالها، ایستگاهها و تجهیزات گازرسانی بهصورت منظم پایش و نقاط دارای نشتی یا احتمال نشتی شناسایی و اصلاح میشوند. شرکتهای کارور میتوانند با عنوان بازرسی اجرایی و تخصصی، با انجام بازدیدهای میدانی، نشتیابی، ثبت و تحلیل اطلاعات در تعمیر و رفع نشتیها و پایش مستمر عملکرد شبکه نقش داشته باشند.
نرسی با اشاره به موضوع سرقت گاز بیان کرد: این مسئله از چالشهای مهم در مدیریت شبکه گازرسانی است، زیرا افزونبر ایجاد زیان اقتصادی، میتواند خطرهای جدی ایمنی برای مردم و تأسیسات به همراه داشته باشد. سرقت گاز با روشهایی مانند انشعاب غیرمجاز، دستکاری یا تخریب کنتور، دورزدن تجهیزات اندازهگیری، استفاده غیرمجاز از انشعاب دیگران با بهرهبرداری بدون ثبت و پرداخت هزینه مصرف انجام میشود که این موضوع افزون بر تحمیل زیان اقتصادی به شرکت گاز، میتواند سبب نشت گاز، آتشسوزی، انفجار، افت فشار شبکه و تهدید جان و مال مردم شود.
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