برخورد با شکارچیان غیرمجاز در تالاب بین المللی شادگان

رحیم مجدمی در گفتوگو با خبرنگار مهر، به مهاجرت پرندگان آبزی و کنار آبزی به تالاب بینالمللی شادگان اشاره و اظهار کرد: امسال انواع گونههای مرغابی، پلیکان، فلامینگو و چنگرها در این تالاب مشاهده شده است.
وی افزود: اگر پرندگان در جایی احساس امنیت نداشته باشند، از منطقه میروند؛ بنابراین با آغاز فصل مهاجرت پرندگان به تالاب شادگان، نظارت بر تالاب به منظور برخورد با شکارچیان غیرمجاز در حال انجام است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شادگان گفت: با توجه به بارندگی پاییز امسال، در حال حاضر وضعیت تالاب شادگان خوب است و به طور تقریبی ۶۰ درصد تالاب آب دارد.
مجدمی با بیان اینکه منشأ اصلی تأمین آب تالاب شادگان رودخانه جراحی است، تصریح کرد: حدود یک ماهی میشود که بارندگی نداشتهایم؛ بنابراین آب رودخانه جراحی تنها به نخیلات میرسد و وارد تالاب شادگان نمیشود.
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