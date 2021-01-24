«حشد شعبی» حماسه پیروزی و ثبات را در «صلاح الدین» رقم زد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، ائتلاف «فتح» عراق به رهبری «هادی العامری» امروز یکشنبه به شهادت شماری از نیروهای حشد شعبی به دست تروریست های تکفیری داعش در صلاح الدین واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، ائتلاف فتح عراق در بیانیه خود آورده است: تروریست های تکفیری داعش بار دیگر جرأت کردند تا بخشی از سرزمین عراق در استان صلاح الدین را مورد تعرض قرار دهند.

این ائتلاف در بیانیه خود همچنین تأکید کرده است: با این حال، رزمندگان حشد شعبی دلاورانه در برابر تروریست های تکفیری ایستادند و در محور شرقی تکریت ضربات بسیار سخت و سهمگینی را به آنها وارد کردند.

ائتلاف مذکور در این بیانیه افزوده است: علیرغم اوضاع جوی نامناسب و همچنین تعدد کمین های تروریست های تکفیری، نیروهای حشد شعبی مانع از نفوذ تکفیریها به صلاح الدین شدند و حماسه پیروزی و ثبات را رقم زدند.

شب گذشته سازمان حشد شعبی عراق از درگیری شدید نیروهای این سازمان با عناصر تروریستی داعش در صلاح الدین خبر داد و اعلام کرد که در جریان این درگیری ۱۲ نفر به شهادت رسیدند.

با این حال، تیپ ۲۲ حشد شعبی توانست در عملیاتی که به منظور مقابله با حمله شبانه داعش در استان صلاح الدین انجام شد، تروریست‌ها را به محاصره درآورد. در همین ارتباط، اداره کل اطلاع رسانی سازمان حشد شعبی تأکید کرد: تیپ ۲۲ حشد شعبی حمله سنگین عناصر داعش را در استان صلاح الدین دفع کرد.