به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، جایزه بهترین فیلمنامه نوزدهمین جشنواره داکا در بنگلادش به فیلم سینمایی «جنایت بی‌دقت» به کارگردانی شهرام مکری رسید.

نسیم احمدپور و شهرام مکری که نویسندگی فیلمنامه را بر عهده دارند، این جایزه را در بخش رقابتی جشنواره، دریافت کردند. ۲ فیلم «ناگهان درخت» و «کشتارگاه» دیگر آثار ایرانی حاضر در این جشنواره بودند.

احمدپور و مکری در این دوره از جشنواره حضور نداشتند و به صورت مجازی در اختتامیه آن شرکت کردند. این فیلم به تهیه‌کنندگی نگار اسکندرفر محصول موسسه فرهنگی هنری کارنامه است و پخش جهانی آن را نسرین میرشب در کمپانی «دریم لب» بر عهده دارد.

«جنایت بی‌دقت» چند ماهی است که در انتظار دریافت مجوز نمایش در ایران است و پخش داخلی آن را شرکت نمایش گستران در اختیار دارد. این فیلم تاکنون در فستیوال‌های بین‌المللی ونیز، ویناله، شیکاگو، ‌مد فیلم، شارجه، توکیوفیلمکس حضور داشته و برای اکران آن در اروپا توسط پخش‌کننده بین‌المللی برنامه‌ریزی صورت گرفته است.

جایزه جشنواره داکا دومین جایزه فیلمنامه‌نویسی «جنایت بی‌دقت» پس از جایزه منتقدان جشنواره ونیز است.

این فیلم مضمونی مرتبط با سینما دارد و درباره تماشاگرانی است که قبل از شروع اکران فیلمی درباره آن حرف می‌زنند و با شروع نمایش بر پرده سینما، ماجرا شکل جدیدی به خود می‌گیرد.