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۵ بهمن ۱۳۹۹، ۱۴:۱۹

آلمان اختلال در نمایشگر خودروهای تسلا را بررسی می کند

آلمان اختلال در نمایشگر خودروهای تسلا را بررسی می کند

آلمان مشغول اجرای تحقیقی درباره اختلالی در نمایشگر لمسی ۲ مدل خودروی تسلا است و در همین راستا خواستار اطلاعاتی از این خودروساز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سازمان قانونگذار وسایل نقلیه موتوری آلمان (KBA) مشغول بررسی ریسک‌های مربوط به نمایشگر لمسی خودروهای تسلا است و در همین راستا از خودروساز آمریکایی خواسته اطلاعاتی را فراهم کند.

سازمان ترافیک بزرگراه‌ها و ایمنی آمریکا (NHTSA) روز چهارشنبه هفته گذشته از تسلا خواست به دلیل اختلال در واحد کنترل رسانه (MCU)، برای ۱۵۸ هزار خودروی مدل Sو X فراخوان صادر کند. اختلال مذکور ریسک به توقف عملکرد نمایشگر لمسی خودرو منجر می‌شود و ریسک‌ها ایمنی همراه دارد.

سخنگویKBA در مصاحبه با یک روزنامه آلمانی اعلام کرد مقامات با سازمان NHTSA آمریکا تماس گرفته اند و البته تحقیقاتی در آلمان نیز آغاز شده است.

به گفته این سخنگو هنوز نتایج بررسی مشخص نشده است.

این درحالی است که سازمان ایمنی خودروی آمریکا در یک درخواست غیر متعارف از تسلا خواست تا بررسی‌های ایمنی در ماه نوامبر را ارتقا دهد و اعلام کرد تحقیقاتش نشان داده خودروهای مدل Sتولید شده در ۲۰۱۸-۲۰۱۲ و مدل X تولید شده در ۲۰۱۸-۲۰۱۶ میلادی اختلالاتی دارند که به ایمنی موتور وسیله نقلیه مربوط است.

کد مطلب 5129254

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