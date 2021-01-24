بورس معاملات امروز را سبزپوش آغاز کرد/ رشد ۲۵ هزار واحدی شاخص کل

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس در شروع معاملات امروز ۵ بهمن ۱۳۹۹ در ادامه روند رو به رشد چند روز معاملات اخیر، با حدود ۲۵ هزار واحد رشد به یک میلیون و ۲۴۷ هزار و ۴۱۲ واحد رسید.

شاخص هموزن هم با ۱۲۹۲ واحد افزایش به ۴۴۱ هزار و ۶۷۹ واحد رسید.