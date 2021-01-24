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۵ بهمن ۱۳۹۹، ۱۰:۱۴

در ادامه روند صعودی روزهای اخیر؛

بورس معاملات امروز را سبزپوش آغاز کرد/ رشد ۲۵ هزار واحدی شاخص کل

بورس معاملات امروز را سبزپوش آغاز کرد/ رشد ۲۵ هزار واحدی شاخص کل

شاخص کل بورس در شروع معاملات امروز ۵ بهمن ۱۳۹۹ در ادامه روند رو به رشد چند روز معاملات اخیر، با حدود ۲۵ هزار واحد رشد به یک میلیون و ۲۴۷ هزار و ۴۱۲ واحد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس در شروع معاملات امروز ۵ بهمن ۱۳۹۹ در ادامه روند رو به رشد چند روز معاملات اخیر، با حدود ۲۵ هزار واحد رشد به یک میلیون و ۲۴۷ هزار و ۴۱۲ واحد رسید.

شاخص هموزن هم با ۱۲۹۲ واحد افزایش به ۴۴۱ هزار و ۶۷۹ واحد رسید.

کد مطلب 5129343
فرشته رفیعی

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    نظرات

    • ناشناس IR ۱۱:۲۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
      1 0
      پاسخ
      و به صورت سیستماتیک و یکپارچه از ساعت 9:30 شروع به عرضه آبشاری و پایین کشیدن قیمت سهمها کردند، همه دعواها سر لحاف مردم است.

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