به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، استانداردهای ملی ارزیابی و اعتباربخشی برنامههای آموزشی علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، پس از تدوین توسط ۹ کارگروه علمی ـ تخصصی و ۲ کارگروه فنی و انجام نظرسنجی از بیش از ۸۰۰ نفر از متخصصان، اعضای هیأتهای ممتحنه، اعضای هیأت علمی، مدیران گروههای آموزشی و دانشجویان، در نود و هشتمین جلسه شورای عالی برنامهریزی علوم پزشکی به تصویب رسید و به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی علوم پزشکی کشور ابلاغ شد.
با توجه به اینکه اعتباربخشی نوعی ارزیابی کیفیت مبتنی بر استاندارد است، استانداردهای عمومی ارزیابی و اعتباربخشی برنامههای آموزشی علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، طی بازه زمانی اردیبهشتماه ۱۴۰۴ تا پایان بهمنماه ۱۴۰۴، با بررسی سوابق و مستندات ملی و بینالمللی، توسط ۹ کارگروه علمی ـ تخصصی از رشتههای مختلف و ۲ کارگروه فنی، در قالب ۳ سند مجزا تدوین شد.
بر این اساس استانداردهای مذکور پس از انجام نظرسنجی گسترده از بیش از ۸۰۰ نفر از متخصصان، اعضای هیئتهای ممتحنه، مدیران گروههای آموزشی، اعضای هیئت علمی و دانشجویان دوره دکتری، در نود و هشتمین جلسه شورای عالی برنامهریزی علوم پزشکی به تصویب رسید.
استانداردهای ملی اعتباربخشی در تاریخ ۴ شهریورماه ۱۴۰۵، توسط معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ شد.
این استانداردها به عنوان استانداردهای عمومی برای تمامی مقاطع دکترای تخصصی (Ph.D)، کارشناسی ارشد ناپیوسته و کاردانی و کارشناسی رشتههای علوم پایه پزشکی، لازمالاجرا بوده و مبنای ارزیابیهای دورهای اعتباربخشی قرار میگیرند.
هدف از تدوین و ابلاغ این استانداردها، ساماندهی نظام نظارتی در راستای حفظ و تضمین کیفیت آموزش علوم پزشکی، همسانسازی ساختارمند ارزیابی برنامههای آموزشی با معیارهای علمی مشخص و ارتقای مستمر کیفیت این برنامهها در سراسر کشور است.
پیرو ابلاغ استانداردها، اطلاعرسانی به تمامی دستاندرکاران و ذینفعان، اعضای هیئتهای ممتحنه، مدیران آموزشی و اعضای هیئت علمی دانشگاهها از طریق مکاتبات دبیرخانه علوم پایه، سایت دبیرخانه و پیامرسانهای داخلی انجام شده است.
نظر شما