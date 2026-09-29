به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، تیم دو نفره پدل مردان ایران متشکل از فرساد شاهی و امیرمحمد جمشیدی در دور دوم رقابت‌های پدل بازی‌های آسیایی ناگویا ژاپن ۲۰۲۶ با ارائه نمایشی مقتدرانه با نتیجه ۲ بر صفر برابر کویت به پیروزی رسید.

در ادامه رقابت‌های پدل بازی‌های آسیایی ناگویا ژاپن ۲۰۲۶ که در سالن هیگاشی اسپورت سنتر شهر ناگویا پیگیری می‌شود تیم دو نفره کشورمان به مصاف نمایندگان کویت رفت.

تیم دو نفره ایران با ترکیب فرساد شاهی و امیرمحمد جمشیدی از همان ابتدا کنترل زمین را به دست گرفتند و در ست اول موفق شدند با نتیجه ۶ بر ۴ حریف خود را مغلوب کنند.

در ست دوم نیز برتری قاطع ایران ادامه داشت و شاهی و جمشیدی با هماهنگی بالا و ضربات دقیق، این ست را هم با حساب ۶ بر ۳ به سود خود پایان دادند تا در مجموع با ثبت پیروزی ۲ بر صفر، گامی مقتدرانه در این دوره از مسابقات بردارند.