خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- بهنام بهتری نژاد: صدای آژیر که بلند می‌شود، خیابان برای چند ثانیه رنگ دیگری می‌گیرد؛ خودروها کنار می‌روند، نگاه‌ها به چراغ‌های قرمز و آبی دوخته می‌شود و یک خودرو با شتاب از میان ترافیک عبور می‌کند.

پشت آن آژیر، اما فقط یک مأموریت نیست؛ شاید خانه‌ای در آتش باشد، کودکی پشت درِ بسته مانده باشد، انسانی در دل حادثه گرفتار شده باشد یا خانواده‌ای چشم‌انتظار بازگشت عزیزی باشد که درگیر حادثه ای شده است.

آتش‌نشان‌ها برای رسیدن به محل حادثه، برخلاف همه ما که معمولاً از خطر فاصله می‌گیریم، به سمت آن حرکت می‌کنند؛ جایی که دود، گرما، شعله و ترس راه را سخت کرده است، آنها قدم جلو می‌گذارند؛ با لباس‌هایی سنگین، کلاه‌هایی که صورتشان را می‌پوشاند و قلب‌هایی که باید در سخت‌ترین لحظه‌ها، آرام بماند.

هفتم مهرماه، روز آتش‌نشان، فرصتی است برای یادآوری مردان و زنانی که بخش بزرگی از زندگی خود را در میان حادثه‌ها می‌گذرانند؛ آدم‌هایی که شاید لحظه‌ای که جان شهروندی را نجات می‌دهند، کسی نامشان را نپرسد و وقتی از پله‌های دودگرفته پایین می‌آیند، دوربین‌ها دیگر آنجا نباشند.

قهرمانی برای آنها اغلب نه روی سکوی افتخار، که در راهروهای دودگرفته، ساختمان‌های نیمه‌ویران، جاده‌های حادثه‌خیز و خودروهای مچاله‌شده معنا پیدا می‌کند.

آتش‌نشان، فقط کسی نیست که با آتش می‌جنگد؛ گاهی باید با زمان مسابقه بدهد، با ترس مقابله کند و میان مرگ و زندگی، راهی برای بازگرداندن یک انسان پیدا کند.

پشت هر عملیات، داستانی از اضطراب، مسئولیت، فداکاری و امید جریان دارد؛ داستان مردمی که وقتی همه به دنبال راه فرارند، راه ورود به حادثه را پیدا می‌کنند.

امروز، روز کسانی است که برای نجات دیگران، خطر را انتخاب می‌کنند؛ برای آنکه چراغ زندگی دیگری خاموش نشود، خودشان قدم به دل تاریکی می‌گذارند.

اما پشت این رفت‌وآمدهای مداوم، آدم‌هایی هستند که هرکدام از سال‌های خدمتشان خاطراتی را با خود حمل می‌کنند؛ خاطراتی که بعضی‌هایشان هنوز با شنیدن صدای آژیر در ذهنشان زنده می‌شود.

روایت آتش‌نشانان شیرازی از شغلی که هر روز با حادثه و خطر همراه است، در نهایت به یک نقطه مشترک می‌رسد؛ اهمیت حفظ جان انسان‌ها و کاهش آسیب به مردم.

آتش‌نشانی ارزشمندترین شغل دنیا

محسن کشاورزی، فرمانده ایستگاه ۳ آتش‌نشانی شیراز با ۱۳ سال سابقه فعالیت در گفتگو با خبرنگار مهر آتش‌نشانی را «ارزشمندترین شغل دنیا» می داند و گفت: این شغل بیش از هر چیز به عشق و مسئولیت‌پذیری نیاز دارد و ما همیشه در هر حال کنار مردم هستیم.

وی یکی از خاطرات ماندگار دوران خدمت خود را به روزهای جنگ رمضان و عملیات امدادرسانی پس از اصابت موشک به محدوده فلکه ستاد شیراز مربوط می‌داند و افزود: شدت انفجار به حدی بود که هنگام رسیدن نیروهای آتش‌نشانی به محل، مشخص نبود پیش از آن در این نقطه ساختمانی وجود داشته است.

این آتش نشان ادامه داد: حدود چهار تا پنج ایستگاه آتش‌نشانی برای امدادرسانی به محل اعزام شدند و نیروها با استفاده از تخصص خود موفق شدند محل مصدومان را شناسایی کرده و آنها را در همان دقایق نخست از زیر آوار خارج کنند.

فرمانده ایستگاه ۳ آتش‌نشانی شیراز ادامه داد: در زمان عملیات، هواپیماهای دشمن بارها از بالای سر نیروها عبور می‌کردند و با اعلام وضعیت قرمز، آتش‌نشانان برای حفظ جان خود از محل خارج می‌شدند و پس از رفع خطر دوباره برای ادامه امدادرسانی به محل حادثه بازمی‌گشتند.

لباسی که برایش قیمت تعیین نمی‌کنند

حمیدرضا سیفی، آتش‌نشان شیراز با ۱۳ سال سابقه نیز یکی از خاطرات ماندگار خود را مربوط به حریق یک ساختمان چهار طبقه عنوان کرد و گفت: در این حادثه، افراد داخل ساختمان محبوس شده بودند و دود تمام ساختمان را فرا گرفته بود.

وی افزود: دو کودک نیز در یکی از واحدها گرفتار شده بودند که نیروهای آتش‌نشانی موفق شدند آنها را از میان دود خارج کرده و نجات دهند.

سیفی این عملیات را از جمله عملیات‌های سنگین آتش‌نشانی دانست و گفت: نجات این دو کودک حس بسیار خوبی برای من و همکارانم داشت.

این آتش‌نشان درباره معنای آتش‌نشانی نیز گفت: آتش‌نشانی یعنی جان‌نثاری، ایثار و ازخودگذشتگی برای مردم.

وی با تأکید بر اهمیت رعایت نکات ایمنی از سوی شهروندان، به‌ویژه در استفاده از وسایل برقی، از مردم خواست هنگام خروج از منزل وسایلی مانند شارژر و سشوار را در برق رها نکنند.

سیفی تأکید کرد: آتش‌نشانان در هر شرایط سختی حامی مردم هستند و در کنار آنها خواهند بود.

آتش‌نشانی یعنی فداکاری

محمدحسن پرچین‌زاده، نیروی آتش‌نشانی ایستگاه ۳ شیراز، بهترین خاطره یک آتش‌نشان را بازگشت سالم همکاران از عملیات می‌داند و گفت: برای یک آتش‌نشان، اینکه تمام همکاران پس از یک عملیات سخت سالم و تندرست از حادثه خارج شوند، یکی از بهترین اتفاق‌هاست.

وی با اشاره به یکی از عملیات‌های دوران جنگ افزود: در جریان حمله به پایگاه هوایی مدرس، نیروهای آتش‌نشانی برای مهار آتش در محل حضور داشتند که در حین عملیات، بار دیگر بمباران انجام شد.

پرچین‌زاده گفت: با وجود شرایط ایجادشده، نیروها تلاش کردند بهترین عملکرد را داشته باشند و عملیات را به شکل مطلوب ادامه دهند.

وی در پاسخ به اینکه آتش‌نشانی را در یک کلمه چگونه توصیف می‌کند، گفت: «فداکاری».

امدادرسانی به حیوانات هم بخشی از مأموریت آتش‌نشانان است

محسن محمدی، آتش‌نشان شیراز نیز با اشاره به گستره مأموریت‌های آتش‌نشانی گفت: فعالیت آتش‌نشانان فقط به خاموش‌کردن آتش محدود نمی‌شود و نیروها در موارد مختلف برای امدادرسانی به حیوانات نیز اعزام می‌شوند.

وی یکی از خاطرات خود را مربوط به نجات یک سگ در پارک خلبری شیراز عنوان کرد و گفت: این سگ در شرایطی گرفتار شده بود که یک قوطی کنسرو به زبانش گیر کرده و امکان خارج‌کردن زبان از قوطی وجود نداشت.

محمدی افزود: هنگام رسیدن نیروها، جمعیت زیادی اطراف حیوان جمع شده بودند و سگ به دلیل شرایط موجود حالت تهاجمی پیدا کرده بود.

این آتش‌نشان ادامه داد: پس از آرام‌کردن حیوان، نیروها با استفاده از قیچی قوطی را بریدند و زبان سگ را آزاد کردند. زبان حیوان زخمی و خون‌آلود شده بود و یکی از دندان‌هایش نیز آسیب دیده بود.

وی گفت: پس از آزادشدن سگ، رفتار حیوان تغییر کرد و حتی تا مسیری نیروهای آتش‌نشانی را دنبال کرد که این اتفاق برای ما بسیار خوشحال‌کننده بود.

محمدی آتش‌نشان را «وفاداری، کمک و امید مردم» توصیف کرد و افزود: مردم در سخت‌ترین شرایط می‌توانند روی حضور آتش‌نشانان حساب کنند.

شغلی که با معیارهای مادی سنجیده نمی‌شود

پیمان طالبی دیگر آتش‌نشان شیرازی، نیز عشق و علاقه را مهم‌ترین عامل ورود به حرفه آتش‌نشانی دانست و گفت: این شغل باید با عشق و فداکاری انتخاب شود و قابل مقایسه با معیارهای مادی نیست.

وی افزود: بسیاری از همکاران ما با عشق و علاقه وارد این حرفه شده‌اند و لباس آتش‌نشانی را با احساس مسئولیت و ازخودگذشتگی بر تن کرده‌اند.

طالبی درباره مردم نیز گفت: شاید آتش‌نشانان بسیاری از افرادی را که برای نجات آنها اعزام می‌شوند نشناسند، اما برای نجات جان آنها از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند.