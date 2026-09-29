علی همتی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تداوم بازرسی و نظارت بر فروشگاه‌های زنجیره‌ای این شهرستان در قالب برنامه «سه‌شنبه‌های نظارتی» خبر داد و بیان کرد: حدود ۲۵ فروشگاه زنجیره‌ای در گرمسار فعالیت دارند که همانند سایر واحدهای صنفی تحت نظارت و بازرسی قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به مصوبه ستاد تنظیم بازار استان سمنان اظهار کرد: بر اساس این مصوبه، نظارت و بازرسی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز همانند دیگر بخش‌های اصناف انجام می‌شود و این واحدها از چرخه نظارت مستثنا نیستند.

فرماندار گرمسار با بیان اینکه استقبال عمومی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای بیشتر شده است، افزود: ثبات بیشتر قیمت‌ها و امکان انتخاب و خرید کالاهای مختلف در یک محل از جمله دلایل اقبال مردم به این فروشگاه‌ها است؛ ازاین‌رو پایش مستمر آنها اهمیت ویژه‌ای دارد.

همتی ادامه داد: در قالب برنامه «سه‌ شنبه‌ های نظارتی»، بازدید و بررسی وضعیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای به صورت منظم در دستور کار قرار دارد و موارد مرتبط با قیمت، نحوه عرضه کالا و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان بررسی می‌شود.

وی همچنین به برخی تخلفات در زمینه عرضه کالاهای مشمول کالا برگ اشاره کرد و افزود: در مواردی مشاهده شد برخی فروشگاه‌ها مشتریان را به خرید کالاهای دیگر در کنار استفاده از کالا برگ ملزم می‌کردند که در این خصوص تذکرات لازم به واحدهای مربوطه داده شد.

فرماندار گرمسار تأکید کرد: نظارت بر بازار با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و ایجاد ثبات در عرضه و قیمت کالاها ادامه خواهد داشت.