به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسام حیدرزاده از سال ۱۴۰۲ در گروه رسانهای مهر فعالیت میکند و در این مدت در حوزه توسعه و هماهنگی همکاریهای رسانهای بینالمللی و ارتباط با رسانهها و نهادهای رسانهای خارجی فعالیت داشته است.
وی همچنین در رویدادها و نشستهای بینالمللی رسانهای از جمله نشست رسانههای جهان، اجلاس رسانهای بریکس، نشستها و اجلاسهای سازمان همکاری شانگهای و مجمع عمومی سازمان خبرگزاریهای آسیا و اقیانوسیه (OANA) بهعنوان نماینده رسانهای ایران و عضو هیئتهای اعزامی گروه رسانهای مهر حضور داشته است.
از جمله فعالیتهای وی در این حوزه میتوان به پیگیری و هماهنگی همکاریهای گروه رسانهای مهر با رسانههای بینالمللی و سازمانهای رسانهای، توسعه ارتباطات حرفهای با رسانههای خارجی و مشارکت در برگزاری و اجرای برنامههای مشترک رسانهای اشاره کرد. حکم انتصاب وی که مربوط به سال ۱۴۰۴ است، بهتازگی به وی ابلاغ و تحویل شده است.
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