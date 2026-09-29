به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدعلی حسینی ظهر سه شنبه در آیین روز آتشنشانی در واحد آتش نشانی شهرداری دیّر اظهار کرد: آتشنشانان با ازخودگذشتگی و ایثار، مدال افتخار خدمت را بر سینه دارند و فعالیت شبانهروزی آنان در خط مقدم حفظ جان و مال مردم، جلوهای از احیاگری و حیاتبخشی به جامعه است.
امام جمعه دیّر افزود: آتشنشانان با آمادگی کامل در برابر حوادث، روحیه فداکاری را در میان مردم زنده نگه میدارند.
وی ادامه داد: در فرهنگ دینی ما، نجات جان یک انسان از خطر حریق یا بلایای طبیعی، ارزشی همتراز با احیای کل بشریت دارد. همانطور که در قرآن کریم آمده است، اگر کسی انسانی را از مرگ نجات دهد، گویی همه بشریت را زنده کرده است و طبق روایات معتبر، کسی که جان مسلمانی را از آتش یا سیل نجات دهد، خداوند بهشت را بر او واجب میگرداند.
امام جمعه دیّر با اشاره به الگوگیری از دوران دفاع مقدس و روحیه مقاومت ملت ایران در برابر دشمنان، خاطرنشان کرد: همانطور که رزمندگان ما در دوران جنگ در برابر دشمن ایستادند و تسلیم نشدند، امروز آتشنشانان ما نیز با همان روحیه در برابر خطرات ایستادگی میکنند و این ایستادگی، درس بزرگی برای همه مسئولان و آحاد جامعه است.
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