رئیس جمهور مکزیک به کرونا مبتلا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «آندرس مانوئل لوپز اوبرادور» رئیس جمهور مکزیک روز یکشنبه اعلام کرد که جواب تست کرونای وی مثبت بوده است. وی همچنین افزود که علائم بیماری در وی خفیف است و تحت درمان قرار دارد.

این رئیس جمهور ۶۷ ساله که همواره در برابر زدن ماسک مقاومت می‌کرد، گفت که مثل همیشه خوش بین است.

گفتنی است، کشور مکزیک این روزها گرفتار دومین موج شیوع کرونا است و از نظر نرخ مرگ و میر ناشی از کووید -۱۹ چهارمین کشور جهان بشمار می‌رود.

وزارت بهداشت مکزیک روز یکشنبه اعلام کرد که ۱۰،۸۷۲ مورد جدید ابتلا به کرونا ویروس شناسایی شده‌اند و ۵۳۰ تن نیز در اثر ابتلا به این بیماری جان باخته‌اند؛ که در این صورت رقم کل مبتلایان به ۱،۷۶۳،۲۱۹ نفر و تعداد کل قربانیان به ۱۴۹،۶۱۴ تن می‌رسد.

لوپز اوبرادور در یک پیام توئیتری اعلام کرد که در دوران غیبت او، وزیر کشور مکزیک کنفرانس خبری روزانه وی را برگزار می‌کند.

در همین ارتباط، یک مقام وزارت بهداشت مکزیک نیز اعلام کرد که وضعیت جسمانی رئیس جمهور باثبات است و علائم بیماری خفیف هستند. و اینکه تیمی از پزشکان متخصص وضعیت سلامتی رئیس جمهور را پیگیری می‌کنند.