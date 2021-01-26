دادگاه صهیونیستی تعویق جلسه محاکمه نتانیاهو را نپذیرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه صهیونیستی تایمز آو اسراییل، دادگاه مرکزی رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی درخواست وکلای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم برای تعویق جلسه رسیدگی به پرونده‌های فساد او را نپذیرفت.

بر اساس اعلام این رسانه، قضات این دادگاه اعلام کردند که دلیل منطقی وجود ندارد که بر اساس آن بتوان درخواست تیم وکلای نخست وزیر در این خصوص را مورد تأیید قرار داد.

این در حالیست که یدیعوت آحارانوت پیشتر اعلام کرده بود که «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی ۸ فوریه سال جاری میلادی (۲۰ بهمن ماه) باید در خصوص پرونده اتهامات فساد مالی خود در دادگاه حاضر شود.

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی با اتهامات فساد مالی مواجه بوده و روند تحقیقات قضائی درباره وی هم اکنون در جریان است.

نتانیاهو پیشتر برای پانزدهمین بار طی ۲ سال اخیر به خاطر پرونده‌های فساد دولتی مورد بازجویی قرار گرفته بود.

این اقدام توسط یگان «لاهاو ۴۴۳» (Lahav ۴۴۳) به عنوان واحد تحقیقات مبارزه با فساد به انجام رسید.

در «پرونده ۴۰۰۰» گروهی از نزدیکان نتانیاهو در مظان اتهام سو استفاده از جایگاه خود برای ارتقا تصویر رسانه‌ای وی و همسرش قرار گرفته‌اند.

در همین رابطه، نخست وزیر رژیم صهیونیستی با داشتن پرونده‌های فساد مالی و دریافت رشوه از بازرگانان خارجی و تبانی با برخی جراید موسوم به «پرونده های ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰» نیز متهم است.

این در حالیست که «سارا نتانیاهو» همسر نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز چندی پیش به اتهام کلاهبرداری، فساد مالی و سوء استفاده از منابع دولتی در دادگاهی در فلسطین اشغالی حاضر شده بود.