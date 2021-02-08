دادگاه محاکمه «بنیامین نتانیاهو» آغاز شد/ حضور «بی بی» در دادگاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دادگاه محاکمه «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی که در پرونده‌های مختلف به فساد مالی متهم شده است، دقایقی پیش آغاز شد.

بر اساس این گزارش، نتانیاهو برای ارائه دفاعیات خود در قبال اتهاماتش دقایقی پیش در دادگاه مرکزی واقع در قدس اشغالی حاضر شد. پیش از این اعلام شده بود که نتیانیاهو امروز دوشنبه در دادگاه حاضر می‌شود.

دادگاه رسیدگی به فساد مالی بنیامین نتانیاهو اوایل بهمن ماه، جلسه محاکمه نخست وزیر رژیم صهیونیستی را به بهانه شرایط کرونایی تا هشتم فوریه (۲۰ بهمن ماه) به تعویق انداخت.

نتانیاهو در ۳ پرونده فساد مالی به پرداخت رشوه، کلاهبرداری و سوء استفاده از اعتماد عمومی متهم است اما تا کنون در جلسات دادگاه حاضر نشده است.

سال گذشته دادستان رژیم صهیونیستی رسماً علیه نتانیاهو اعلام جرم و او را به فساد مالی، تقلب و سوء استفاده از اعتماد عمومی متهم کرد.