به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، جین فوندا که نامش در تاریخ سینما با فیلمهایی شاخص عجین شده و هم در باکس آفیس و هم نزد منتقدان با اقبال روبرو شده است، جایزه سیسیل بی دومیل گلدن گلوب ۲۰۲۱ را دریافت میکند.
وی بازیگر فیلمهای کلاسیکی مانند «سندرم چین»، «کلوت»، «جولیا» و «۹ تا ۵» بوده و از فیلمهای جدیدش میتوان به نقشآفرینی در سریال «گریس و فرانکی» برای نتفلیکس اشاره کرد. «کلوپ کتابخوانی» و «جوانی» از دیگر فیلمهای جدید وی هستند. یکی از بزرگترین موفقیتهای تجاری وی بازی در اولین تجربه ویدیویی وی در سال ۱۹۸۲ با عنوان «تمرین جین فوندا» بود که ۱۷ میلیون نسخه از آن به فروش رسید و چندین دنباله داشت.
فوندا همچنین برای دیدگاههای سیاسیاش شناخته میشود که از اعتراض به جنگ ویتنام شروع شد و حضور در کمپین حمایت از حقوق مدنی سیاهان، دفاع از حقوق زنان و به تازگی حضور در جنبش ملی برای افزایش آگاهی درباره بحران آبوهوایی را دربرگرفته است.
جایزه سیسیل بی دومیل بزرگترین جایزه از سوی انجمن مطبوعات خارجی هالیوود است که رابرت دنیرو، سوفیا لورن، شان کانری، اپرا وینفری، مارتین اسکورسیزی، جودی فاستر، استیون اسپیلبرگ و مریل استریپ از دریافت کنندگان پیشین آن هستند. سال پیش این افتخار نصیب تام هنکس شد.
فوندا ۷ بار برنده جایزه گلدن گلوب شده و ۱۵ بار نامزد دریافت آن بوده است. وی این جایزه را به صورت آنلاین در مراسمی که یکشنبه ۲۸ فوریه برگزار میشود، دریافت میکند. این مراسم به دلیل پاندمی کرونا با مراسم های قبلی گلدن گلوب متفاوت خواهد بود.
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