جف بریجز جایزه «سیسیل بی. دمیل» گلدن گلوب ۲۰۱۹ را دریافت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، انجمن مطبوعات خارجی هالیوود روز دوشنبه ۱۷ دسامبر اعلام کرد که جف بریجز جایزه افتخاری «سیسیل بی. دمیل» هفتاد و ششمین دوره گلدن گلوب را در روز ۶ ژانویه ۲۰۱۹ دریافت خواهد کرد.

جف بریجز سابقه بازی در فیلم‌های «لبوفسکی بزرگ»، «دل دیوانه»، «شهامت واقعی» و «بیکرهای شگفت انگیز» را در پرونده کاری دارد. او برای فیلم «دل دیوانه» جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد را بدست آورده است.

ماهر تانتا رییس انجمن مطبوعات خارجی هالیوود در بیانیه ای اعلام کرد: انجمن مطبوعات خارجی هالیوود بسیار خوشحال است که جایزه سیسیل بی. دمیل سال ۲۰۱۹ را به جف بریجز اهدا می کند، ما مشتاقانه منتظر تجلیل او هستیم.

بریجز اولین بار در سال ۱۹۸۴ برای بازی در فیلم «استارمن» نامزد جایزه گلدن گلوب شد.

از دریافت کنندگان پیشین این جایزه می توان به جورج کلونی، رابرت دنیرو، آدری هپبورن، هریسون فورد، جودی فاستر، سوفیا لورن، مارتین اسکورسیزی و استیون اسپیلبرگ اشاره کرد.

هفتاد و ششمین دوره مراسم گلدن گلوب روز یکشنبه ۶ ژانویه ۲۰۱۹ در هتل بورلی هیلتون کالیفرنیا برگزار می شود.