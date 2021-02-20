«شانس» به جین فوندا رو کرد/ اژدهای شیک در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، بازیگر برنده اسکار از صداپیشگان فیلم «شانس» خواهد بود. جین فوندا رابطه طولانی مدتی با «اسکای دنس میدیا» دارد که تهیه کننده سریال «گریس و فرانکی» بوده و این انیمیشن را نیز تهیه می‌کند.

در این انیمیشن فوندا صداپیشه نقش اژدها خواهد بود که از شخصیت آن به عنوان خوش‌شانس‌ترین موجود باستانی در سراسر زمین یاد شده است. این اژدها زیبا، شیک، قدرتمند و قابل قبول است و وقتی با بدشانسی روبه‌رو می‌شود باید یا با ترس خود روبه‌رو شود یا برای همیشه با خطر از دست رفتن خوش شانسی کنار بیاید.

این فیلم را پگی هولمز کارگردان «اسرار بال‌ها» کارگردانی می‌کند و فیلمنامه آن را کیل موری که فیلمنامه «ماشین‌ها» را نوشته بود، می‌نویسد.

قبلاً اما تامپسون برای صداآفرینی یکی از شخصیت‌های دیگر این انیمیشن انتخاب شده بود اما از این پروژه بیرون رفت زیرا متوجه شد جان لسِتر با استعفا از پیکسار به این کمپانی پیوسته است. فوندا جایگزین تامپسون نشده بلکه نقش یک شخصیت جدید را ایفا می‌کند که در بازنویسی فیلم به آن اضافه شده است.

فوندای ۸۳ ساله ۲ جایزه اسکار در کارنامه دارد، ۷ گلدن گلوب برده، ۲ بفتا و یک جایزه امی دریافت کرده و ۲ نامزدی تونی کسب کرده است.

هفته آینده وی با دریافت جایزه سیسیل بی دومیل ۲۰۲۱ در مراسم گلدن گلوب تجلیل می‌شود. وی قبلاً از موسسه فیلم آمریکا جایزه یک عمر دستاورد هنری را نیز گرفته است.