سهام آسیا اقیانوسیه با امید به بهبود رشد اقتصادی جهان نوسان کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، سهام آسیایی در معاملات امروز، چهارشنبه، پس از آن نوسان کردند که صندوق بینالمللی پول پیشبینی رشد اقتصادی جهان را افزایش داد.
صندوق بینالمللی پول پیشبینی رشد اقتصادی جهان را ۰.۳ درصد نسبت به پیشبینی ماه اکتبر تقویت کرد و اعلام کرد اقتصاد جهانی امسال ۵.۵ درصد رشد خواهد کرد.
جامعترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه اماسسیآی بدون سهام ژاپن ۰.۴۵ درصد رشد کرد و نیکی ژاپن ۰.۳۱ درصد بالا آمد.
در بازار چین، کامپوزیت شانگهای با افت ۰.۱۲ درصدی روبرو شد اما هانگسنگ در هنگکنگ به رشد اندک ۰.۰۴ درصد دست یافت.
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