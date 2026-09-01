ماموریت شکست خورده نظامیان اسرائیلی؛ در غرب شهر غزه چه رخ داد؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی سند، منابع فلسطینی جزئیات تازه‌ای از عملیات امنیتی رژیم صهیونیستی در منطقه الکتیبه در غرب شهر غزه منتشر کردند؛ عملیاتی که طی آن یک نیروی ویژه مسلح به منطقه نفوذ کرد و تلاش داشت یکی از مسئولان ارشد امنیتی مقاومت را هدف قرار دهد، اما پس از شناسایی نیروهای مهاجم، درگیری شدیدی در منطقه آغاز شد و عملیات به هدف اصلی خود نرسید.

همزمان، یک منبع امنیتی در غزه گزارش‌های منتشر شده درباره بازداشت مدیر دستگاه امنیت داخلی غزه را تکذیب کرد و گفت نیروی ویژه رژیم صهیونیستی در عملیاتی جداگانه یکی از افسران این دستگاه را پس از حمله به محل سکونتش ربوده است. به گفته این منبع، همسر این افسر در جریان حمله به شهادت رسید و نیروهای مقاومت نیز هنگام اجرای عملیات با نیروی ویژه اشغالگر درگیر شدند.

دفتر اطلاع‌ رسانی دولتی غزه اعلام کرد نیروی ویژه رژیم صهیونیستی تلاش داشت یک ماموریت امنیتی را در شهر غزه اجرا کند، اما نیروهای مهاجم شناسایی شدند و با مقاومت نیروهای فلسطینی مواجه شدند.

پس از آغاز درگیری، رژیم صهیونیستی برای پوشش عقب‌نشینی نیروهای خود به طور گسترده از نیروی هوایی استفاده کرد و بیش از ۱۰ جنگنده و هواگرد نظامی حملات شدیدی را در منطقه انجام دادند.

یک منبع امنیتی در گفتگو با خبرگزاری سند جزئیات بیشتری از این عملیات ارائه کرد و گفت نیروی ویژه رژیم صهیونیستی با یک مینی‌بوس مرسدس و یک خودروی هیوندای اکسنت وارد منطقه شده و در یک ویلا در شمال ورودی بیمارستان آمریکایی در اطراف منطقه الکتیبه مستقر شده بود.

این منبع افزود نیروهای امنیتی مقاومت حضور این گروه را شناسایی و با آن درگیر شدند و پس از آن نیروی هوایی رژیم صهیونیستی برای پوشش نیروهای مهاجم وارد عمل شد و ۱۵ بمب را بر خودروهای اطراف این ویلا پرتاب کرد.

بر اساس این گزارش، نیروهای مقاومت یک خودروی سفید متعلق به گروه مهاجم را هدف قرار دادند و اعضای نیروی ویژه در نهایت با استفاده از یک خودروی زرهی و تحت پوشش سنگین حملات هوایی از منطقه عقب‌نشینی کردند.

گزارش‌های رسانه‌ای فلسطینی و عبری نیز حاکی از آن است که نیروی ویژه قصد داشت یک مسئول ارشد فلسطینی را ربوده یا ترور کند، اما پس از مواجه شدن با تیراندازی شدید، نیروی هوایی رژیم صهیونیستی به شکلی گسترده وارد عملیات شد تا زمینه عقب‌نشینی آنان را فراهم کند.

یک منبع امنیتی فلسطینی پیش‌تر به شبکه الجزیره گفته بود هدف اصلی عملیات، یک افسر با درجه سرهنگ در دستگاه امنیت داخلی بود که پس از شناسایی گروه مهاجم و وقوع درگیری، از تلاش برای ترور جان سالم به در برد.

دفتر اطلاع‌ رسانی دولتی غزه نیز اعلام کرد در جریان درگیری مستقیم، شماری از اعضای نیروی ویژه مهاجم کشته و زخمی شدند.

حملات گسترده هوایی رژیم صهیونیستی برای پوشش این عملیات، غیرنظامیان را نیز هدف قرار داد. «محمد ابو سلمیه»، مدیر بیمارستان شفا در شهر غزه، اعلام کرد در حملات به منطقه الکتیبه ۳ فلسطینی شامل دو کودک و یک زن به شهادت رسیدند و ۸ نفر دیگر زخمی شدند.

این حادثه در شرایطی رخ داد که ارتش رژیم صهیونیستی برای سیصد و بیست و هفتمین روز متوالی به نقض توافق آتش‌بس و پایان جنگ در نوار غزه ادامه می‌دهد و حملات روزانه این رژیم همچنان به شهادت و زخمی شدن فلسطینیان و افزایش ویرانی‌ها در نوار غزه منجر می‌شود.

تنها روز گذشته نیروهای رژیم صهیونیستی ۲۱ مورد جدید نقض توافق آتش‌بس در مناطق مختلف نوار غزه انجام دادند که بر اثر آنها ۵ فلسطینی به شهادت رسیدند و شماری دیگر زخمی شدند.

ادامه این نقض‌ها در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۶ از دستیابی به توافقی جدید برای آغاز مرحله دوم نقشه راه مربوط به نوار غزه خبر داده بود؛ با این حال، نیروهای رژیم صهیونیستی همچنان به نقض روزانه توافق آتش‌بس ادامه می‌دهند.

واکنش حماس

جنبش مقاومت اسلامی حماس عملیات صبح امروز نیروهای ویژه ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه «الکتیبه» در غرب شهر غزه را محکوم کرد و آن را جنایتی خطرناک و بی‌اعتنایی عمدی به جان غیرنظامیان دانست.

حماس اعلام کرد: این عملیات در منطقه‌ای پرجمعیت و محل حضور آوارگان انجام شد و با تیراندازی گسترده و حملات هوایی برای پوشش ورود و عقب‌نشینی نیروهای ویژه همراه بود که در پی آن شماری از فلسطینی ها به شهادت رسیده و تعدادی دیگر زخمی شدند.

این جنبش تاکید کرد: این اقدام ادامه جنگ وحشیانه نسل‌کشی علیه ملت فلسطین در نوار غزه است؛ جنگی که به رغم انعقاد توافق آتش‌بس در شرم‌ الشیخ با میانجیگری آمریکا و دیگر طرف‌های بین‌المللی، عملا متوقف نشده است.

حماس بیان کرد: تشدید نقض‌های توافق آتش‌بس از سوی کابینه رژیم اشغالگر، ادامه هدف قرار دادن سازمان‌ یافته غیرنظامیان، تشدید محاصره و عمیق‌تر کردن فاجعه انسانی در نوار غزه، نشان‌ دهنده سیاست چالش‌طلبی و گستاخی جنایتکار جنگی، بنیامین نتانیاهو در برابر کشورهای میانجی و نقش آنها و همچنین بی‌اعتنایی وی به قوانین بین‌المللی و حقوق بین‌الملل بشردوستانه است.

این جنبش از دولت آمریکا و کشورهای میانجی خواست موضعی روشن در قبال جنایت‌های رژیم اشغالگر علیه غیرنظامیان اتخاذ و آنها را محکوم کنند و برای توقف فوری نقض‌های مستمر تل آویو در نوار غزه و ملزم کردن آن به اجرای تعهدات توافق آتش‌بس اقدام کنند.

حماس همچنین از جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی، در راس آنها شورای امنیت سازمان ملل خواست اقدامات فوری برای توقف جنایت‌های رژیم اشغالگر علیه غیرنظامیان در غزه انجام داده و زمینه بازخواست و محاکمه مسئولان این جنایت‌ها در مراجع قضایی بین‌المللی را فراهم کنند.