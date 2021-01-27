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۸ بهمن ۱۳۹۹، ۱۸:۳۶

با هدف آموزش ورزشکاران استان خوزستان؛

سرمربی تیم ملی کبدی به خوزستان سفر می‌کند

سرمربی تیم ملی کبدی به خوزستان سفر می‌کند

اهواز- رئیس هیئت کبدی خوزستان از برنامه‌ریزی برای ارتقای سطح ورزشکاران خبر داد و افزود: سرمربی تیم ملی کبدی در ۳۰ روز مشکلات فنی ورزشکاران نوجوان، جوان و امید را برطرف می کنند.

کمال سعدی آل کثیر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: سرمربی تیم ملی کبدی کشور با حضور در شهرهای مستعد کبدی استان خوزستان برای کشف و شناسایی استعدادهای جدید در این رشته ورزشی به ما کمک می‌کند.

وی به آموزش مربیان کبدی خوزستان نیز اشاره کرد و افزود: با حضور مازندرانی کلاس‌های فشرده آموزشی نیز برای مربیان استان در اهواز برگزار می‌شود.

رئیس هیئت کبدی خوزستان با بیان اینکه مجوز برگزاری مسابقات رده سنی امید قهرمانی کشور صادر شده است، اظهار کرد: سرمربی تیم ملی کبدی کشور به مدت ۱۰ روز بر تمرینات تیم امید خوزستان نظارت می‌کند تا این تیم با آمادگی بهتری در رقابت‌های قهرمانی کشور شرکت کند.

آل کثیر با اشاره به اینکه برنامه‌های دیگری نیز برای ارتقای سطح فنی ورزشکاران و دانش مربیان کبدی خوزستان نیز وجود دارد، عنوان کرد: امید است که با کاهش شیوع ویروس کرونا در کشور و استان بتوان اهداف خود را اجرا کرد.

وی تصریح کرد: مازندرانی سرمربی تیم ملی کبدی کشور از دهم بهمن‌ماه امسال کار خود را آغاز می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مازندرانی به عنوان سرمربی تیم‌های یومومبا و تلگوتایتان در مسابقات لیگ حرفه‌ای کبدی هندوستان فعالیت کرده است.

کد مطلب 5132693

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