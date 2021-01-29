به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، احمد اصغری مهرآبادی در حاشیه بازدید از روند پیشرفت مسکن مهر، اظهار داشت: مسکن مهر باقیمانده در کل کشور به غیر از واحدهای دارای پرونده قضائی و فاقد متقاضی، ۳۹ هزار واحد است که عموماً نیز در مرحله نازک کاری هستند.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر، خاطرنشان کرد: از ۳۹ هزار واحد باقیمانده مسکن مهر سطح کشور، ۱۹ هزار واحد در شهرهای جدید، ۱۵ هزار واحد در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر جمعیت و برعهده سازمان ملی زمین و مسکن و ۴ هزار واحد نیز برعهده بنیاد مسکن است.

به گفته مهرآبادی، با تلاش‌های انجام شده، پروژه‌های دارای پرونده قضائی در دادگاه‌ها کاهش یافت. همچنین، بسیاری از پرونده‌های فاقد متقاضی با افزایش قیمت مسکن، به فروش رفت.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به اینکه روند اتمام واحدهای باقیمانده مسکن مهر پردیس سرعت گرفته و مناسب ارزیابی می‌شود، افزود: در پردیس از دوره وزارت آقای اسلامی ۳۰ هزار واحد افتتاح شد و ۱۰ هزار واحد نیز تا اسفند امسال افتتاح می‌شود.

مهرآبادی گفت: در پردیس ۴۰ باب مدرسه در حال احداث است که با ۴۰ بابی که پیش‌تر احداث شد، رقم مدرسه‌ها به ۸۰ باب خواهد رسید.

وی تأمین زیرساخت‌ها را همزمان با تکمیل واحدهای مسکونی مهر پردیس از جمله تعهدات دولت برشمرد که در حال انجام است.

مهرآبادی گفت: همزمان با احداث مسکن مهر در سطح کشور ۵٠٠ مدرسه، ۴٠٠ مسجد احداث و همچنین تأمین بخش دیگری از زیرساخت‌ها همچون کلانتری، مراکز بهداشتی و درمانی نیز انجام شد.