به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت سالگرد درگذشت مرحوم رضا مقدسی از روزنامه‌نگاران قدیمی پس از انقلاب اسلامی سلسله گفت‌وگوهایی را با همکاران و همرهانش گرفته‌ایم تا از او و شاخصه‌هایش بگویند، گفت‌وگوی فرشاد مهدی‌پور مدیرمسئول روزنامه صبح نو را می‌توانید در این لینک بخوانید. در ادامه صحبت‌های محمدرضا اسماعیلی از مرحوم مقدسی می‌آید.

محمدرضا اسماعیلی از مدیران فرهنگی و رییس سابق هیات مدیره خبرگزاری مهر به مناسبت سالگرد درگذشت مرحوم رضا مقدسی درباره او و فعالیت‌هایش در خبرگزاری مهر گفت: در دوره‌ای که تحولاتی در خبرگزاری ایجاد شد، به دنبال فردی متدین بودیم که موضوعات رسانه‌ها را به‌خوبی بفهمد و درک درستی از موقعیت داشته باشد که با بررسی‌ها به این نتیجه رسیدیم آقای مقدسی بهترین گزینه هستند، در آن دوران من هم رئیس هیئت مدیره بودم و قرار بود مدیرعامل خبرگزاری انتخاب شود. قصد داشتیم شخصی حضور داشته باشد تا خبرگزاری را در مسیر ولایت‌مداری و انقلاب اسلامی نگاه دارد و انصافانه هم به‌خوبی از عهده این کار برآمدند.

او ادامه داد: با توجه به اینکه بعد از حادثه ۸۸ در خبرگزاری فعالیت‌اش را آغاز کرد سال‌هایی بود که فضای سیاسی متشنج بود، اما مرحوم مقدسی محکم و استوار در مسیر انقلاب اسلامی ایستادند و مسیر خوبی را در پیش گرفتند.

این فعال فرهنگی درباره مرحوم مقدسی، افزود: ایشان بسیار مقید و وقت‌گذار و امین بودند به‌گونه‌ای که در دوران بیماری‌اش بسیار خالصانه پیش من آمد و گفت که بیمار است و نمی‌تواند فعالیت‌هایش را ادامه دهد و استعفا داد. این حس مسئولیت پذیری او ستودنی است. از همین رو برای سلامتی ایشان استعفایشان را پذیرفتیم تا استرس کاری به بیماری‌اش دامن نزند. ما همیشه از ایشان خاطره خوب داریم و جز صداقت و درستی و وفا به نظام چیز دیگری ندیدیم.

به گفته اسماعیلی، مرحوم مقدسی شخصی نبود که بخواهد به گروه یا جریانی باج بدهد همیشه استوار و محکم پای آرمان‌ها و اهداف‌اش ایستاد و به کسی امتیازی نداد تا خودش را از فشارهای کاری خارج کند. در آن چارچوبی که برای اهداف سیاسی خبرگزاری ترسیم کرده بود، او استوار و ثابت قدم بود.

اسماعیلی گفت: از اینکه یادی از مرحوم مقدسی کردید از شما تشکر می‌کنم و نبود ایشان را به همسرشان تسلیت می‌گویم.