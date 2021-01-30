به گزارش خبرنگار مهر، آرش محجوبی عصر امروز در آئین بهرهبرداری از پروژه ایستگاه پمپاژ و خط لوله افزایش ظرفیت کانال آب ام ال حمیدیه، اظهار کرد: احداث این ایستگاه پمپاژ بر اساس ظرفیت ۱.۲ مترمکعب بر ثانیه ساخته شد و این ایستگاه کمبود آبی را که در ساحل چپ حمیدیه اراضی کشاورزی در تابستان و زمستان وجود داشت، به طور کامل رفع میکند؛ علاوه بر این میتواند بخشی از اراضی فاز دو طرح مقام معظم رهبری را که قرارِ است در فاز دوم احداث شود، تأمین آب کند.
معاون شبکههای آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان خبر داد: پس از تخصیص اعتبار لازم برای احداث شبکههای اصلی و فرعی در فاز دو ۵۵۰ هزار هکتاری، طرح مقام معظم رهبری شبکه مدرن آن هم احداث خواهد شد و به اراضی کشاورزی مساحتی در حدود یک هزار و ۵۰۰ هکتار در حمیدیه و بالغبر ۳۰ هزار هکتار نواحی ۳ و ۴ دشت آزادگان افزوده میشود.
محجوبی با بیان اینکه این پروژه ام ال است، گفت: به خاطر بحث سیلی که در فروردین ۹۸ آمد و خساراتی که وارد شد و رسوبی در رودخانه کرخه نور هم به وجود آمد، یک طرح دیگر به اسم لایروبی کانال شهید چمران که انتقال آب به اراضی حمیدیه، دشت آزادگان و هویزه را با لایروبی رودخانه کرخه نور و کانال ارتباطی فاضل و کانال وُسیله دارد، اجرایی شده است.
وی اظهار کرد: یک هزار و ۵۰۰ هکتار که با این پروژه ام ال تأمین آب مطمئن میشود، یک هزار و ۵۰۰ هکتار هم افزایش سطح زیر کشت به دلیل لایروبی و آن کانال ارتباطی فاضل که از کانال سلمان و کانال شهید چمران به رودخانه کرخه نور تزریق شده است، انجام شد که در مجموع سه هزار هکتار افزایش سطح زیر کشت وجود داشته است.
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