۵۲ پروژه عمرانی دهه فجر در شهرستان سیریک به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد جمالدینی عصر شنبه در نشست خبری که در دفتر فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: همزمان با چهل و سومین سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامی ۵۲ پروژه عمرانی در بخش دولتی و خصوصی با اعتباری بالغ بر ۵۳۵ میلیارد و ۹۷۰ میلیون ریال در شهرستان سیریک همزمان با دهه فجر به بهره برداری خواهید رسید.

جمالدینی مهمترین پروژه‌های عمرانی شهرستان در بخش‌های آموزش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، محیط زیست، بهداشت و درمان، انرژی، کشاورزی و منابع طبیعی، حمل و نقل، مسکن و عمران شهری و روستایی عنوان کرد و افزود: در ایام دهه مبارک فجر امسال راه ارتباطی روستای گدو- و پگو بعد از ۴۲ سال از عمر دولت به بهره برداری خواهید رسید.

وی تصریح کرد: اکنون انقلاب اسلامی در ایران وارد چهل و سومین سال از عمر خود می‌شود هر چند که در طول این چند سال همیشه دشمنان به‌دنبال به زمین زدن این نظام و انقلاب بودند، ولی با هدایت رهبر فقیه و حضور مردم در صحنه‌ها دشمنان نتوانستند که به آرزوی خود برسند.

جمالدینی یادآور شد: دستاورد ۸ سال دولت تدبیر و امید در شهرستان سیریک ۳۹۶ پروژه با اعتباری بالغ بر ۵ هزار و ۴۵۲ میلیارد و ۹۱۰ میلیون ریال بوده است که در طول این ۸ سال نصیب مردم شهرستان سیریک شده است.

وی اضافه کرد: ترمیم و آسفالت راه دسترسی خور آذینی، آب شرب و برق رسانی به خور آذینی از طرح‌های مهمی که توانسته ایم از هفته دولت تا کنون به بهره برداری برسانیم.

فرماندار سیریک با بیان اینکه به دنبال این هستیم که با همکاری استاندار هرمزگان کلنگ باند دوم میناب - سیریک به جاسک تا قبل از پایان دوران عمر دولت تدبیر و امید زده شود، افزود: اعتبار خوبی برای تالاب خور آذینی در بحث گردشگری و احداث سایت پرندگان در این مکان گرفته شده است که در همین ایام کلنگ آن به زمین زده می‌شود.