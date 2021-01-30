بیش از ۱۰۰۰ برنامه دهه مبارک فجر در رشت اجرای می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید اکبر قاسمی عصر شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: برنامه‌های دهه فجر امسال با شعار «انقلاب اسلامی بالنده و مقتدر چون کوه استوار» برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه امام خمینی به عنوان یک شخصیت مطرح نیست، افزود: ایشان به عنوان یک انسان در اسلام حل و در نهایت یک انسان دلداده به معارف الهی مطرح شد.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی در بعد فرهنگی، افزود: پیروزی انقلاب اسلامی دستاوردهایی را در طول ۴۲ سال به ارمغان آورده اما ضعف‌هایی نیز نظیر گرایش به دنیا طلبی بعضی از افراد و مسئولین وجود دارد که باید رفع شود زیرا در مواردی سرعت حرکت انقلاب اسلامی را کُند می‌کند.

سرهنگ قاسمی با بیان اینکه دنیا طلبی شدید باعث شده برخی به سوی تجمل گرایی، تشریفات و اشرافی گری بروند، اضافه کرد: در موضوع ارتقای عدالت اجتماعی و اقتصاد مقاومتی هنوز به نقطه هدف نرسیدیم.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با تأکید بر لزوم بصیرت افزایی، گفت: سپاه ناحیه مرکزی رشت در دهه مبارک فجر مصمم‌تر از گذشته گام‌های خود را خواهد برداشت.

برگزاری رزمایش سیاسی در ۴۸ نقطه شهری رشت

سرهنگ قاسمی با اشاره به اجرای بیش از ۱۰۰۰ برنامه در طول دهه مبارک فجر توسط سپاه ناحیه مرکزی رشت، پایگاه‌های بسیج، حوزه‌های مقاومت بسیج، مساجد و رده‌های قشری، ادامه داد: در نخستین روز از دهه فجر در ۴۸ نقطه از سطح شهر رشت رزمایش سیاسی، روشنگری و بصیرت افزایی در قالب سه سطح از جمله مساجد برای عموم مردم، در پایگاه‌ها و حوزه‌های مقاومت بسیج و در اقشار جامعه و رده‌های قشری در جامعه برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با اشاره به برگزاری رژه موتوری، رأس ساعت ۸ صبح از فرودگاه سردار جنگل تا گلزار شهدای شهر رشت در اولین روز دهه فجر، افزود: ساعت ۹ صبح نیز یک برنامه با سخنرانی در این مکان برگزار می‌گردد.

سرهنگ قاسمی برگزاری نمایشگاه در شهر رشت، توزیع بسته‌های معیشتی و غذای گرم، مسابقات ورزشی، تجلیل از مادران دانش آموز نمونه طرح شهید بهنام محمدی، برگزاری یادواره مجازی شهدای دانش آموز، برگزاری جلسه بصیرتی پیرامون انقلاب اسلامی توسط بسیج فرهنگیان و یادواره شهدا در بستر فضای مجازی بخشی از برنامه‌های پیش بینی شده اعلام کرد.

وی افزود: رزمایش بصیرتی در ۲۱ پایگاه مقاومت بسیج و مساجد، جشن میلاد کوثر و ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، تجلیل از مجاهدان مقابله با کرونا، جشنواره صنایع دستی، ویزیت رایگان نیز از برنامه‌های دومین روز از دهه مبارک فجر است.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با اشاره به نمایشگاه صنایع دستی و گل و گیاه، محفل انس با قرآن، نمایشگاه عفاف و حجاب، همایش معاونین پرورشی و دبیران آمادگی دفاعی، افتتاح ۱۰ واحد مسکن محرومین، توزیع بسته‌های معیشتی در طول دهه فجر توسط بسیجیان، اضافه کرد: تجلیل از خبرنگاران افتخاری بسیج و کارگاه آموزش خبرنگاری توسط روابط عمومی و راه‌اندازی پویش چله بیداری در فضای مجازی، نیز در طول دهه فجر برگزار می‌شود.