سفر ۳ ساعته نتانیاهو به امارات/بحرین لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عرب ۴۸، یک مسئول صهیونیست اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی سفر ۳ روزه خود را به امارات به ۳ ساعت کاهش می دهد.

وی افزود: قرار بود طی ماه آتی، نتانیاهو یک سفر ۳ روزه به امارات داشته باشد اما مدت این سفر به ۳ ساعت کاهش پیدا می کند.

این مسئول صهیونیست ادامه داد: سفر نتانیاهو به بحرین نیز لغو شده است.

بر اساس برنامه جدید نتانیاهو، وی یک سفر ۳ ساعته در ۹ فوریه به امارات خواهد داشت و با محمد بن زاید ولی عهد ابوظبی دیدار می کند.

این نخستین سفر علنی یک نخست وزیر رژیم صهیونیستی به ابوظبی به شمار می رود.

نتانیاهو تاکنون چندین بار موعد سفرهای خود را به امارات و بحرین به تعویق انداخته است.