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۱۳ بهمن ۱۳۹۹، ۱۳:۰۰

برگزاری نمایشگاه آثار منتخب ششمین جشنواره جهانی «هنر مقاومت»

برگزاری نمایشگاه آثار منتخب ششمین جشنواره جهانی «هنر مقاومت»

نمایشگاه آثار برگزیده ششمین جشنواره جهانی «هنر مقاومت» از ۲۰ بهمن ماه در خانه هنرمندان ایران آغاز به کار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، با اعلام مهدی علی بخشی مدیر روابط عمومی ششمین جشنواره جهانی «هنر مقاومت»، نمایشگاه آثار برگزیده این رویداد از ۲۰ بهمن تا اول اسفند ماه در خانه هنرمندان ایران و با رعایت کامل تمامی پروتکل‌های بهداشتی برگزار خواهد شد.

در این نمایشگاه آثار منتخب رشته‌های کارتون، عکس، تصویرسازی، کتیبه و پرچم، تایپوگرافی، پوستر و حجم به نمایش در خواهند آمد. همچنین آثار بخش نقاشی همزمان در موزه هنرهای معاصر فلسطین روی دیوار خواهند رفت.

مراسم افتتاحیه نمایشگاه ۲۰ بهمن ساعت ۱۶ در محل خانه هنرمندان ایران با حضور تنی چند از هنرمندان و مسئولان فرهنگی کشور برگزار خواهد شد.

به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا، جشنواره جهانی «هنر مقاومت» نیز از این قاعده مستثنا نبوده و به دلیل عدم حضور برخی هنرمندان داخلی و یا خارجی، تمهیداتی اندیشه شده تا پس از نمایشگاه تمامی آثار در سایت WWW.RESISTART.IR به نمایش درآیند.

ششمین جشنواره جهانی «هنر مقاومت» به دبیری مسعود نجابتی و در هشت بخش «نقاشی»، «کارتون»، «حجم»، «عکس»، «پرچم و کتیبه»، «تایپوگرافی»، «تصویرسازی» و «پوستر» توسط انجمن هنرهای تجسمی انقلاب و دفاع مقدسِ بنیاد فرهنگی روایت فتح، بهمن‌ماه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5136168

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