رویداد امروز: فجر پیروزی

به گزارش خبرنگار مهر، چهل و سومین قسمت از سلسله یادداشت‌های غیراداری پرویز قاسمی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قرقیزستان، نیز به یادداشت تازه او درباره چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اختصاص پیدا کرده است.

این یادداشت را که یکشنبه شب ۱۲ بهمن ۱۳۹۹ نوشته شده، در ادامه بخوانید:

امروز ۱۲ بهمن بود؛ اولین روز دهه فجر درسال ۹۹. دیگر وارد چهل و دومین سال پیروزی انقلاب شدیم. بهمن دوسال پیش را به یاد آورید و ترامپی که سرمستانه برای تحریم‌ها و فشارهایش از نوع حداکثری‌اش! جولان می داد و چیزهایی می‌گفت؛ مثلاً اینکه دیگر نظام سالگردی (چهلمین سالگرد انقلاب) رانخواهید دید. او نه تنها با انقلاب بلکه با موجودیت ایران مشکل داشت. ظریف ما هم دریکی از مصاحبه‌هایش ظریفانه این را گفته و تحلیل کرده بود. اینگونه نشد و خوابش تعبیر نشد.

او مثل اینکه آمده بود چیزهایی خوشایند رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای بدخواه ریزو درشت منطقه‌ای بگوید. او و تیمش هر کاری را که می‌توانستند در دستور کار خود قرار دادند؛ عرض خود بسیار بردند و کمی هم زحمت ما دادند و دوره‌شان بدجوری بسر رسید. همان بدخواهانی که اشاره شد صبح‌شان را با توئیت‌های آن قمارباز شروع می‌کردند تا ببینند او دیگر چه تحریم‌ها و اقدامات جدیدی را علیه ایران وضع کرده است.

اینک؛ این ما هستیم که علیرغم مشکلات و سختی‌های دو ویروس- تحریم‌های ظالمانه و کرونای منحوس- همچنان سرپا ایستاده‌ایم و او - ترامپ- را و توئیت‌های مغرورانه‌اش را دیگر نمی‌بینیم. او رفت و یک جهان از شرش خلاص و راحت شد.

در ارتباط با چهل و دومین سالگرد انقلاب و افتخارات و دستاوردهایش و البته بعضی مسائل دیگر بصورت نقد همین دیشب منتهی به ۱۲ بهمن یادداشتی نوشته‌ام که بزودی در خبرگزاری مهر منتشر خواهد شد.

۳ اثر ارزشمند از استاد بدرالسما در خصوص دهه فجر پیشکش دوستان خوب اکثراً نادیده* ام می‌کنم. (تصاویر استفاده شده در متن) مجموعه ۱۴ اثر از این هنرمند برجسته اصفهانی بمناسبت دهه فجر را بنا داریم در نمایشگاه عکس و پوستر و کتاب انقلاب اسلامی در روز ۲۱ بهمن ۹۹ در محل کتابخانه ملی قرقیزستان برای یک هفته به نمایش بگذاریم. پیشنهادی هم داده‌ایم که اگر استاد افتخار بدهند تابلویی را با نام «درخت دوستی» به پاس دهمین سال همکاری‌های فرهنگی ایران و قرقیزستان برای ما طراحی کنند.

قاسمی- بیشکک

۱۲/۱۱/۱۳۹۹

پ.ن.: منظور دوستان فیسبوکی که تاکنون آنها را حضوری و فیزیک ندیده‌ام!