به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صباغیان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی اظهار داشت: بر اساس قانون، رئیس‌جمهور امروز باید برای بررسی کلیات بودجه در مجلس شورای اسلامی حضور می‌یافت، انتظار ما این بود که رئیس‌جمهور در مجلس حاضر شود، درباره مسائل مهمی چون یارانه و نرخ ارز، مباحث خود را مطرح کند و از بودجه دولت دفاع کند.

وی بیان کرد: حضور رئیس‌جمهور در صحن مجلس هم به نفع دولت و هم به نفع مجلس بود چرا که باعث می‌شد ابهامات بودجه برطرف و از سوی دیگر، اعتماد بیشتر شود و حضور رئیس‌جمهور در این جلسه لازم است.

نماینده مردم بافق و مهریز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین گزارش شرکت‌ها و مؤسسات در قالب جداول در لایحه بودجه نیامده و این نوع بودجه‌نویسی درست نیست.

وی اظهار داشت: هیئت رئیسه مجلس اعلام کرده که بررسی بودجه در سه شیفت انجام خواهد شد اما به اعتقاد بنده، برگزاری جلسات در یک روز و بیش از هشت ساعت ممکن است باعث شود که دقت کافی در بررسی بودجه وجود نداشته باشد.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر گفت: طبق قانون، رئیس‌جمهور امروز باید در دفاع از لایحه بودجه، در مجلس حضور پیدا می‌کرد، بنده وظیفه خود را انجام داده و از ۱۰ روز قبل نامه کتبی نوشتم، از وی دعوت کردم اما اجابت نشد.

قالیباف افزود: درباره جداول بودجه باید بگویم که تنظیم همه جداول در زمان کم امکان‌پذیر نبود و به مرور زمان انجام خواهد شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس آئین‌نامه داخلی مجلس، تصمیم درباره نحوه برگزاری جلسات بررسی بودجه بر عهده هیئت رئیسه مجلس است، ما صحبت کردیم، قرار بر این شد که در هفته اول جلسات به صورت سه شیفت باشد و اگر روند بودجه به جایی رسید که فرصت داشتیم، جلسات به صورت دوشیفته برگزار می‌شود.