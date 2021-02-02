نقش کتابخانه ملی در گردآوری اسناد مربوط به دوران انقلاب محوری است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، محمود واعظی رئیس دفتر رئیسجمهور در مراسم رونمایی از سامانههای اسناد «نقش دولت در دفاع مقدس» و «سند به مثابه سند توسعه» که در محل اندیشگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شد، گفت: خوشحالم فرصتی دست داد تا در فضای معنوی که به یاد شهدای دولت برگزار شده است، حضور داشته باشم.
وی با اشاره به دوران جنگ تحمیلی ادامه داد: در آن دوران فضای کشور فضای دیگری بود که در رأس آن نیروهای نظامی و بعد مردم و کارگزاران نظام بودند و علاوه بر نیروهای نظامی مجموعه کارگزاران نظام هم همراه مردم و در خدمت جنگ بودند. جنگی که به مردم ایران تحمیل شد و باید دید اهدافی که استکبار جهانی در آن ایام دنبال میکرد چه بود. مسلم است آنها دنبال این بودند که نهضت امام خمینی (ره) پا نگیرد. در آن دوران امام دنیا را در مقابل عمل انجام شده قرار داد و زمانی که امام آمد و دیدند که این حضور با استقبال بینظیر مردم همراه است، راه دیگری نداشتند جز اینکه روش نظامی را پیش بگیرند تا انقلاب در ماههای اول استقرار خود متوقف شود. امام راحل، مردم و مسئولان در آن دوران احساس خطر کردند و همگان یک مأموریت واحد داشتند و آن پیروزی و تثبیت انقلاب بود. اگر فداکاری و ایثارگری نبود امروز با افتخار نمیتوانستیم بگوییم که ۴۲ سال از انقلاب گذشته و وارد چهل و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی شدهایم.
سرپرست نهاد ریاستجمهوری تاکید کرد: خوشبختانه نگاه به ۸ سال جنگ تحمیلی در ابعاد مختلف کشور، نگاه واحدی است و همگان بر این امر واقف هستیم که جنگ تحمیلی ۸ ساله، فرهنگ جدیدی را برای کشور ایجاد کرد و باعث شد در همه شرایط در مقابل مشکلات داخلی و دشمنان خارجی به آن افتخار کنیم.
وی افزود: اما توجه به این نکته حائز اهمیت این است آیا کودکان و نسلهای آینده با این تفکر به جنگ ۸ ساله نگاه میکنند یا خیر؟ توجه به این مهم کار نویسندگان، فیلمسازان، رماننویسان و داستاننویسان است تا خاطرات شهدا را با قلم خود و تصاویری که فیلمبرداری میکنند ماندگار سازند و آنها را در اختیار و دسترس جوانان قرار دهند. به نظر من راهاندازی سامانه اسناد «نقش دولت در دفاع مقدس» بخشی از این فرآیند است و به نقش دولت مربوط میشود.
محمود واعظی ادامه داد: همچنین نقشی که مردم داشتند نیز باید جمعآوری شود. زیرا جبهه متعلق به گروه یا قوم خاص نیست. از همین رو تاکید من بر این است که جبهه متعلق به همه بود. بنابراین اسناد آن نیز باید به شکلی تنظیم شود که همگان در آینده بتوانند از آن استفاده کنند.
وی در ادامه با مرور فشار وحشتناکی که کشور در سه سال اخیر درگیر آن بوده است، خاطر نشان داد: آمریکا در سالهای اخیر از همه ابزار خود استفاده کرد و یک جنگ اقتصادی را بر ما تحمیل کرد. آنها پیشبینی کرده بودند که با این جنگ کار کل نظام جمهوری اسلامی ایران در سه ماه تمام است و این موضوع را علنی بیان کردند، حال اینکه سه ماه، سه سال شد و در نهایت عقبنشینی کرد. چراکه ما پشتوانه جنگ ۸ ساله را داشتیم و زمینه تاریخی و ذهنی مردم ما این بود که اگر مقاومت کنیم میتوانیم با دست خالی پیروز شویم.
واعظی ادامه داد: بنابراین ما در حقیقت علاوه بر جنگ تحمیلی نظامی یک جنگ تحمیلی اقتصادی را برای ۳ سال پشت سر گذاشتیم. حال اینکه فعالیتهای سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران همه جوانب کشور را در برمیگیرد. به عبارت دیگر همگان به راحتی میتوانند از آنچه در این سازمان تولید و ایجاد میشود استفاده کنند و امروز اگر منبعی در اختیار باشد، حتی افرادی که اشراف به زبان فارسی ندارند با استفاده از سیستمهای ترجمهای جدید، میتوانند از اسناد استفاده کنند.
وی گفت: به اعتقاد من باید اسناد جنگ تحمیلی اقتصادی جمعآوری شود و این امر بیتردید کار بزرگ و مهمی است و در کنار آن بحران کرونا که بر جهان حادث شده است، باید گردآوری شود. امروز دنیا در شرایط سختی به سر میبرد و از اینکه آمار فوتیهای ویروس کرونا از حدود ۴۰۰– ۵۰۰ نفر به حدود ۷۰-۸۰ نفر رسیده است خرسندیم. اما همین کاهش آمار نیز ناراحت کننده است و باید تلاش کرد این آمار تا جایی که ممکن است به حداقل برسد.
محمود واعظی رئیس دفتر رئیسجمهور در پایان گفت: اگر امروز بتوانیم اسناد تلفیقی فشارهای اقتصادی و بحران کرونا را به خوبی جمعآوری کنیم برای آیندگان مفید خواهد بود. گزارشهای بسیار خوبی از فعالیتهای سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در راستای دسترسپذیر کردن اسناد، نشریات و نسخ خطی برای همه افراد دانشپژوه وجود دارد. خوشحال هستم که این سازمان سامانههای مختلفی را اخیراً راهاندازی کرده است و امیدوارم این رونمایی از سامانههای اسنادی که در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران انجام شد بتواند شرایط استفاده بهینه مردم را فراهم کنند. به خصوص آنچه که مربوط به دفاع مقدس میشود.
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